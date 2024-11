IPL 2025 auction list: खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट का ऐलान, 574 खिलाड़ी गुजरेंगे नीलामी से, इतनी जगह हैं खाली

इंडियन प्रीमियर लीग गवर्निंग काउंसिल ने अगले कुछ दिनों के भीतर अगले तीन साल के लिए होने जा रही मेगा ऑक्शन (IPL 2025 player auction) के लिए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. मेगा ऑक्शन का आयोजन इस बात जेद्दा में इसी महीने की 24 और 25 तारीख को होने जा रहा है. कुल मिलाकर नीलामी में 574 खिलाड़ी बोली की प्रक्रिया से गुजरेंगे. सूची में 366 भारतीय, जबकि 208 विदेशी खिलाड़ी हैं. इसमें 3 खिलाड़ी एसोसिएट्स देशों के सामिल हैं. साथ ही, फाइनल सूची में बोली लगने वालों में 318 भारतीय और 12 अनकैप्ड (देश के लिए न खेलने वाले) विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं.

आपको बता दें कि सभी टीमों के लिए कुल मिलाकर 204 जगह खाली हैं. इनमेंं 70 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं, जबकि सबसे ज्यादा रिजर्व प्राइस दो करोड़ रुपये का है. दो करोड़ रुपये के ब्रैकेट में 81 खिलाड़ी शामिल हैं. नीलामी में मर्की खिलाड़ियों के दो सेट बनाए गए हैं. और शुरुआत जोस बटलर, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, कैगिसा रबाडा, अर्शदीप सिंह और मिचेल स्टार्क के साथ होगी, जो सेट-1 में शामिल हैं, तो मर्की सेट-2 में युजवेंद्र चहल, लियम लिविंगस्टोन, डेविड मिलर, केएल राहुल, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज शामिल हैं.

I have never a seen a downfall like this!!



Bring Back OG Richard Madley for IPL auction. @IPL 🤬 pic.twitter.com/Umiia2HxFl