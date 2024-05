"मैं चाहता हूं कि ...", एबी डिविलियर्स की भविष्यवाणी, इन दो टीमों के बीच होना चाहिए IPL 2024 का फाइनल

AB de Villiers Prediction on IPL Final:

AB de Villiers Prediction on IPL Final: आसीबी (RCB) टीम के पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स (AB de Villiers Prediction on IPL 2024) ने आईपीएल 2024 के फाइनल को लेकर भविष्यवाणी की है. एबी ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर फैन्स के द्वारा पूछए गए सवाल पर रिएक्ट किया है. फैन्स के साथ लाइन चैट के दौरान एबी से जब पूछा गया कि आईपीएल 2024 में आप किन दो टीमों को देखना चाहते हैं. RCB vs SRH या RCB vs KKR ? इस सवाल पर एबी ने रिएक्ट किया और कहा कि "यकीनन टूर्नामेंट में शानदार फॉर्मे चल रही टीम आरसीबी है जिसने लगातार 6 मैच जीतकर प्लेऑफ में अपनी जगह बनाई है. वहीं, टूर्नामेंट की बेस्ट टीम केकेआर रही है. ऐसे में मैं चाहता हूं कि आरसीबी और केकेआर के बीच फाइनल मैच हो, और फाइनल में जो भी टीम अच्छा खेलेगी उसे जीत मिले."