IPL 2023: AB de Villiers ने RCB में अपने पुराने दिनों को याद कर किया इमोशनल पोस्ट, "मुझे नहीं पता कि..."

डिविलियर्स (AB de Villiers Emotional Post on Rcb Team and Fans) ने अब समारोह पर खुल कर बात की. आरसीबी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने का क्या मतलब है. "मुझे नहीं पता कि वास्तव में कहाँ से शुरू करना है .. इसलिए, 26 मार्च 2023 क्रिस और मुझे आरसीबी हॉल ऑफ फ़ेम (Gayle and AB de Villiers RCB Hall of fame) में शामिल किया गया और हमारी जर्सी नंबर हमेशा के लिए रिटायर हो गए. मेरी पत्नी और मेरा दिल खिल उठा. दो लड़के और छोटी लड़की ऊपर चली गई.

एबी डिविलियर्स (AB de Villiers Instagram Post) ने एक इंस्टाग्राम पर लिखा- "जब मैंने खचाखच भरे स्टेडियम के सामने चिन्नास्वामी में हमारे ड्रेसिंग रूम की बालकनी में कदम रखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए. मैंने कभी नहीं सोचा था कि पहली बार एबीडी के नारे सुनकर मैं हार सकता हूं, लेकिन इस बार अलग था. जीतने का रास्ता खोजने के लिए हमारे प्रशंसकों के रोने को खुश करने के लिए एक अत्यधिक भूख के साथ. इस बार यह भावनाओं का एक समुद्र था जिसने मेरे मन को भर दिया.

मैं बस आभारी महसूस कर रहा था कि एक शानदार शहर का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र में मेरा एक समय था, एक अद्भुत फ्रेंचाइजी और अविश्वसनीय टीम के साथी के तौर पर. "2003 के बाद से भारत में बिताए अपने सभी दिनों के बारे में सोचते हुए कई विशेष यादें वापस आ गईं, मेरा इस देश और इसके लोगों के साथ गहरा संबंध है, मैं हमेशा आभारी रहूंगा! धन्यवाद टीम के साथी, विशेष रूप से विराट (Virat), धन्यवाद आरसीबी (RCB), धन्यवाद आप बेंगलुरु."

