दिल्ली के मुस्तफाबाद में गिरी इमारत, 4 लोगों की मौत, कई लोग अभी भी फंसे

दिल्ली के मुस्तफाबाद में एक इमारत गिर गई है. घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है. इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की खबर आ रही है. घटनास्थल पर NDRF की टीम राहत और बचाव कार्य करने में जुटी है. इमारत के मलबे को जल्दी से हटाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. इस हादसे में अभी तक 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. कहा जा रहा है कि अभी भी मलबे में कई लोग दबे हैं. जिन्हें निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है. सूत्रों के अनुसार इस इमारत में घटना के समय करीब दो दर्जन लोग मौजूद थे. इनमें से अभी तक 18 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है. जबकि अभी 10 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है.

मलबा हटाने में जुटी टीमें

मुस्तफाबाद में चल रहे स्क्सूय ऑपरेशन में जहां एक तरफ NDRF और पुलिस के जवान लगे हैं वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग भी रेस्कूय ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं. वो घटना के बाद से ही इमारत के मलबे को हटाने में वहां मौजूद टीमों की मदद कर रहे हैं. कई स्थानीय लोग तक घटना की सूचना मिलने के बाद से ही मौके पर मौजूद हैं और मलबा हटाने में दूसरी टीमों की मदद कर रहे हैं.

स्थानीय लोगों ने क्या कुछ बताया

Delhi: A local says, "It was a four-storey building that suddenly collapsed. At least three to four families were living there as tenants, along with the owner. Around 20 to 25 people are believed to be trapped inside. Out of them, five to six bodies have been recovered so far. I… https://t.co/DlD0jwe4Qu pic.twitter.com/sPEdWAVqhR