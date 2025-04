क्या वे दोबारा रेप होने के लिए जाएंगे... मुर्शिदाबाद की पीड़िताओं से मिलीं महिला आयोग का दर्द सुनिए  

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीते दिनों हुई हिंसा के बाद हालात अभी भी सामान्य नहीं हो पाए हैं. स्थिति ये है कि जो लोग इस हिंसा की वजह से अपने घरों को जलता हुआ छोड़कर वहां से जान बचाकर भागे तो वो आज तक नहीं लौट पाए हैं. मुर्शिदाबाद में अब कैसे हालात हैं इसे देखने और पीड़ितों से मिलने के लिए महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार ने प्रभावित इलाके का दौरा किया. उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा. अर्चना मजूमदार ने कहा कि ये की स्थिति बहुत खराब है. किसी को भी आज तक यहां की सच्चाई का पता नहीं चल पाया है.

महिला आयोग की सदस्य ने और क्या कुछ कहा सुनें

Malda, West Bengal: NCW member, Archana Majumdar says, "There is no press here, everything is staged. If the press were allowed, the media would have exposed the reality — that's why they weren't let in..." pic.twitter.com/zLtwzPQHJ0