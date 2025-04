शहनाज हुसैन ने बताया कोलेजन बढ़ाने का आसान तरीका, झुर्रियां और पिग्मेंटेशन एकदम हो जाएंगी गायब

How to increase collagen in your Skin: कहा जाता है कि किसी भी चेहरे की खूबसूरती उसके कोलेजन (collagen importance for Skin) पर डिपेंड करती है. कोलेजन शरीर में बनने वाला वो प्रोटीन है जो स्किन को जवां और शरीर को मजबूत बनाए रखता है. अगर इसका प्रोडक्शन सही से हो रहा है तो स्किन जवां और सुंदर दिखती है और उसकी खूबसूरती कायम रहती है. लेकिन जैसे जैसे कोलेजन (collagen Deficiency in skin)का बनना कम होने लगता है, स्किन बूढ़ी और बेजान होने लगती है. ऐसे में लोग इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंजेक्शन, दवाइयां और पाउडर खाने लगते हैं. लेकिन ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन का कहना है कि आप हेल्दी डाइट के जरिए भी शरीर में कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. चलिए जानते हैं कि शहनाज हुसैन कोलेजन बढ़ाने के लिए किस तरह की डाइट फॉलो करने की (Diet for collagen production naturally) सलाह देती हैं.

स्किन के लिए बहुत जरूरी है कोलेजन (How collagen is necessary for Skin)

स्किन के लिए कोलेजन उतना ही जरूरी है, जितना शरीर के लिए प्रोटीन और दूसरे मिनरल्स. कोलेजन शरीर में खुद बनता है. कोलेजन स्किन के साथ साथ मसल्स और हड्डियों की मजबूती के लिए भी जरूरी होता है. इसके साथ साथ कोलेजन की मदद से ही कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्ट और स्ट्रेंथ मिलती है. स्किन की बात करें तो जब तक कोलेजन बनता रहता है, चेहरे पर फाइन लाइन, दाग धब्बे, झुर्रियां नहीं दिखते. लेकिन जब कोलेजन का बनना कम होने लगता है तो झुर्रियां दिखने लगती है और चेहरे की नेचुरल ब्यूटी कम होने लगती है. कोलेजन कम होने से स्किन की लोच कम होने लगती है और ऐसे में स्किन ढीली और लटकने लगती है. ब्यूटी एक्सपर्ट कहते हैं कि आमतौर पर 25 साल की उम्र के बाद बॉडी में कोलेजन टूटने लगता है और उसका प्रोडक्शन भी कम होने लगता है.

कोलेजन बढ़ाने के लिए खाएं बेरीज (Berries)

रंग बिरंगी बेरीज सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती हैं.बेरीज कई तरह की होती हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और रास्पबेरी. ये सभी बेरीज कोलेजन बढ़ाने के काम आती हैं. इनमें ढेर सारा विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. इनको अपनी डाइट में एड करके आप अपनी स्किन में कोलेजन का स्तर बढ़ा सकते हैं. आप अपने स्वाद और रुचि के अनुसार किसी भी तरह की बेरीज को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. बेरीज स्किन की लोच को बरकरार रखती हैं और सूरज की हानिकारक किरणों से स्किन का बचाव करती हैं. बेरीज खाने से चेहरे के डार्क सर्कल भी दूर होते हैं और स्किन को नेचुरल ग्लो मिलता है.

विटामिन सी से भरपूर फल (Vitamin C Rich Foods)

विटामिन सी से भरपूर फल यानी खट्टे फल भी कोलेजन बढ़ाने का काम करते हैं. इनमें पाया जाने वाला विटामिन सी कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ाता है और स्किन को नेचुरल चमक प्रदान करता है. खट्टे फलों में आप संतरा, अनार, अंगूर, अनानास, चकोतरा और नींबू खा सकते हैं. खट्टे फलों को साइट्रस फल भी कहा जाता है और ये एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं. ये स्किन को ग्लो देने के साथ साथ उसे नेचुरल तरीके से रिपेयर भी करते हैं.

एवोकाडो ( Avocado)

एवोकाडो सेहत के साथ साथ स्किन का भी काफी ख्याल रखता है. एवोकाडो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ फोलेट से भी भरपूर होता है. इसके साथ साथ इसमें ढेर सारा कॉपर भी पाया जाता है. एवोकाडो में स्किन के लिए फायदेमंद बायोटिन पाया जाता है जो स्किन को जवां बनाए रखने में मदद करता है. एवोकाडो अपने एंटी एजिंग गुणों के चलते स्किन के लिए काफी बेहतर होता है. इसकी मदद से आपकी स्किन में कोलेजन का स्तर बढ़ सकता है.

तुलसी (basil)

तुलसी का पौधा तो घर घर में लगा होता है. तुलसी के पौधे में स्किन के लिए कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ाने की क्षमता होती है. तुलसी की पत्तियों में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ रोसमारिनिक एसिड और यूजेनॉल भी पाया जाता है. ये सभी तत्व त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और कोलेजन का स्तर बढ़ाते हैं. इसके साथ साथ तुलसी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल भी होती है, इसकी मदद से त्वचा पर मुहांसे और एक्ने भी खत्म हो जाते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.