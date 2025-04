केएल राहुल ने जीत को किया पसंदीदा फिल्म ‘कंतारा’ को डेडिकेट, बताई यह खास वजह

सालों में कंतारा सिर्फ़ एक फ़िल्म नहीं, बल्कि भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक पहचान बन चुका है. अब मेकर्स जल्द ही इसका प्रीक्वल कंतारा: चैप्टर 1 लेकर आ रहे हैं, जिसे अब तक की सबसे बड़ी भारतीय फ़िल्म बताया जा रहा है! होम्बेल फिल्म्स की कंतारा सच में उन फिल्मों में से थी जो बिना शोर के चल निकली और देखते ही देखते सुपरहिट हो गई. फिल्म की कहानी इतनी दिल से जुड़ी हुई थी कि हर किसी को अपनी सी लगने लगी. ऋषभ शेट्टी ने भी ऐसा दमदार अभिनय किया कि लोग बस देखते रह गए. ये फिल्म इसलिए भी खास बनी क्योंकि इसमें हमारी देसी संस्कृति को जिस खूबसूरत तरीके से दिखाया गया, उसने लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ दी. कंतारा सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक एहसास बन गई थी जो हर किसी के ज़हन में बस गई.

इस फिल्म का असर आज भी साफ नजर आता है. हाल ही में भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल ने ये बात कही कि कंतारा देखने के बाद उन्हें अपने बेंगलुरु वाले जड़ों से और भी गहरा जुड़ाव महसूस हुआ. दिल्ली कैपिटल्स ने कल बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराया, जिसके बाद केएल राहुल ने अपने दिल की बात शेयर की. उन्होंने कहा कि उन्हें अपने होम टर्फ से बेहद जुड़ाव महसूस होता है और कंतारा उनकी फेवरेट फिल्म है. राहुल ने कहा, "ये जगह मेरे लिए बहुत खास है. मेरा सेलिब्रेशन मेरी फेवरेट फिल्म 'कंतारा' से इंस्पायर्ड था. बस एक छोटा सा रिमाइंडर था कि ये मैदान, ये घर, ये टर्फ मेरा है... यहीं मैं बड़ा हुआ हूं और यही मेरा अपना है."

