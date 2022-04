IPL 2022: हर्षल पटेल बहन को याद कर हुए इमोशनल, 'आपके कारण ही IPL में.."

Rashid Khan ने Helicopter Shot को छोड़कर लगाया 'Baseball shots', भज्जी बोले- Lala great-Video

तेज गेंदबाज (Harshal Patel IPL 2022) ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'आप दयालु और खुशमिजाज इंसान थीं, आपने मुस्कान के साथ अपने जीवन में मुश्किलों का सामना किया और अपनी अंतिम सांस तक लड़ती रहीं, मैं जब भारत आने से पहले आपके साथ अस्पताल में था, तो आपने मुझसे कहा था कि मेरे बारे में चिंता मत करो और अपने खेल पर ध्यान दो. आपकी इन्हीं शब्दों की वजह से मैं पिछले मैच में मैदान पर खेलने की हिम्मत जुटा पाया हूं. अब आपको सम्मान देने के लिए मैं इतना ही कर सकता हूं, मैं वो सब करूंगा, जिससे आपको मुझ पर गर्व होगा. मैं आपको अपने अच्छे और बुरे समय में हमेशा याद करूंगा और मिस करूंगा. I Love you so much, Rest in Peace Jadi.'

हर्षल के इस पोस्ट पर फैन्स के खूब रिएक्शन आ रहे हैं. फैन्स पटेल को हिम्म्त से काम लेने की सलाह भी दे रहे हैं. बता दें कि बहन के निधन के बाद पटेल अपने घर लौट गए थे. दीदी का अंतिम संस्कार करने के बाद पटेल वापस लौटे थे और 3 दिन क्वारंटीन में रहने के बाद फिर से टीम के साथ जुड़ गए थे.

फर्ग्यूसन की तूफानी गेंद को झेल नहीं पाया रायडू का बल्ला, ऐसे टूट गया, फिर गेंदबाज ने यूं उड़ाया मजाक- Video

टीम के साथ जुड़ने के बाद पटेल ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच खेला था और 4 ओवर में 48 रन देकर एक विकेट भी चटकाए थे. बता दें कि पटेल के लिए पिछला सीजन आईपीएल का कमाल का रहा था. हर्षल ने 2021 के सीजन में 32 विकेट लिए थे. पिछले सीजन में पटेल के नाम 32 विकेट दर्ज थे.इस सीजन में बेंगलोर ने हर्षल को आईपीएल ऑक्शन में 10 करोड़ रुपए की मोटी रकम में खरीककर टीम में शामिल किया था.

IPL से जुड़ी Latest Updates के लिए अभी NDTV Sports Hindi को सब्सक्राइब करें. Click to Subscribe