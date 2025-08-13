ब्रायन लारा से लेकर वार्नर तक, दुनिया के टॉप 5 बाएं हाथ के बल्लेबाज जिन्होनें करियर में बनाए सबसे ज्यादा रन

International Left-Handers Day; Left Hander Batsman With Most Runs: आज जब विश्व अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट-हैंडर्स दिवस पर लेफ्ट-हैंडर्स का जश्न मना रहा है और अगर आप जन्म से ही बाएं हाथ का पढ़ाई-लिखाई में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसे सही तरीके से करना. जाहिर है, कंप्यूटर माउस के बटनों को भी नए सिरे से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है. तो चलिए आज बात करते है उस खेल की जिसे भारत में सबसे ज्यादा लोग देखना और खेलना पसंद करते हैं. क्रिकेट इतिहास में कई बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों ने अपनी शानदार पारियों और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीता है. आइए जानते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट (टेस्ट, वनडे और टी20I) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 लेफ्ट-हैंड बल्लेबाज़ों के बारे में जिन्होंने विश्व क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी है.

1. कुमार संगकारा (Sri Lanka)

श्रीलंका के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज़ कुमार संगकारा इस सूची में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 28,000+ रन बनाए हैं. संगकारा टेस्ट और वनडे, दोनों में ही 10,000+ रन बनाने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं.

Photo Credit: @PrathameshAvachare

2. ब्रायन लारा (West Indies)

वेस्टइंडीज़ के महान बल्लेबाज़ ब्रायन लारा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 22,000 से ज्यादा रन बनाए. वह टेस्ट क्रिकेट में 400 रन की ऐतिहासिक पारी और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 501 रन के लिए मशहूर हैं.

3. सनथ जयसूर्या (Sri Lanka)

श्रीलंका के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज़ सनथ जयसूर्या ने अपने करियर में 21,000+ रन बनाए. जयसूर्या अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली के कारण वनडे क्रिकेट में पावरप्ले ओवर्स का चेहरा बदलने वाले खिलाड़ियों में गिने जाते हैं.

Photo Credit: X@ICC

4. एडम गिलक्रिस्ट (Australia)

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज़ एडम गिलक्रिस्ट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 17,000+ रन बनाए. 2000 के दशक की ऑस्ट्रेलियाई टीम की सफलता में गिलक्रिस्ट की तेजतर्रार बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग का अहम योगदान रहा.

Photo Credit: Twitter

5. डेविड वार्नर (Australia)

ऑस्ट्रेलिया के आधुनिक युग के स्टार सलामी बल्लेबाज़ डेविड वार्नर अब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 17,000+ रन बना चुके हैं. वार्नर अपने आक्रामक अंदाज और बड़े मैचों में धमाकेदार पारियों के लिए मशहूर हैं.