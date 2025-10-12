INDW vs AUSW: स्मृति मंधाना-प्रतिका रावल ने मिलकर बनाया रिकॉर्ड, बनीं वनडे में भारत की दूसरी सबसे सफल जोड़ी

Smriti Mandhana and Pratika Rawal Record: स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला वनडे वर्ल्ड कप के 13वें मुकाबले में जैसे ही अर्द्धशतकीय साझेदारी की, वैसे ही दोनों ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल की जोड़ी अब भारत के लिए महिला वनडे में दूसरी सबसे अधिक मौकों पर 50 या उससे अधिक रनों की साझेदारी करने वाली जोड़ी बन गई हैं. इन दोनों ने अंजुम चोपड़ा और मिताली राजी के रिकॉर्ड को तोड़ा है. बता दें, जारी महिला वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया है, जिसके बाद मंधाना और प्रतिका की जोड़ी ने 20 ओवर में 107 रन जोड़े और रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी.

स्मृति मंधाना-प्रतिका रावल ने मिलकर बनाया रिकॉर्ड

भारत के लिए महिला वनडे में सबसे अधिक मौकों पर 50 या उससे अधिक साझेदारी करने का रिकॉर्ड हरमनप्रीत कौर और मिताली राज की जोड़ी ने 56 वनडे पारियों में 18 बार यह कारनामा किया है. जबकि मंधाना और प्रतिका ने 21 पारियों में 14 बार यह काम किया है. वहीं तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से अंजुम चोपड़ा-मिताली राज और मिताली राज-पूनर रावत की जोड़ी है, जिन्होंने 13-13 बार यह कारनामा किया है.

भारतीय महिलाओं के लिए वनडे में सर्वाधिक 50 से अधिक साझेदारियां

18 - हरमनप्रीत कौर और मिताली राज (56 पारियां)

14 - स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल (21 पारी)*

13 - अंजुम चोपड़ा और मिताली राज (57 पारियां)

13 - मिताली राज और पुनम राउत (34 पारियां)

इसके अलावा दोनों ने महिला वनडे वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी करने का वाली भारतीय जोड़ी का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. जैसे ही इस जोड़ी ने 73 रनों की साझेदारी की, वैसे ही उन्होंने विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की महिलाओं के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. इससे पहले यह रिकॉर्ड अंजुम चोपड़ा और अनाघा देशपांडे के नाम था, जिन्होंने 2009 विश्व कप में 69 रनों की साझेदारी की थी.

