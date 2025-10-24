'मां कसम खाओ नहीं पलटोगे...', युजवेंद्र चहल ने फिर से धनश्री पर किया कटाक्ष? पढ़ें पूरी खबर

विज्ञापन
युजवेंद्र चहल एक बार फिर से चर्चा में हैं. इस बार वब अपने खेल को लेकर नहीं, बल्कि अपने सोशल मीडिया गतिविधियों की वजह से सुर्खियों में हैं.

  • युजवेंद्र चहल सोशल मीडिया पर एक विवादित दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का स्क्रीनशॉट साझा कर चर्चा में आए हैं
  • चहल ने पोस्ट में आर्थिक रूप से स्वतंत्र पत्नियों के गुजारा भत्ता न मांगने के फैसले को लेकर विवादित टिप्पणी की
  • पोस्ट को उनकी पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा से जोड़कर देखा जा रहा है
भारतीय टीम में वापसी के लिए संघर्ष कर अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल एक बार फिर से चर्चा में हैं. 35 वर्षीय चहल इस बार अपने खेल को लेकर नहीं, बल्कि अपने सोशल मीडिया गतिविधियों की वजह से सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले का स्क्रीनशॉट अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लगाया था. जिसमें लिखा हुआ था, 'आर्थिक रूप से स्वतंत्र पत्नियां अपने पतियों से गुजारा भत्ता नहीं मांग सकतीं हैं.' इसी पोस्ट को साझा करते हुए भारतीय स्टार ने कैप्शन दिया था, 'मां कसम खाओ नहीं पलटोगे इस फैसले से.' हालांकि, कुछ देर बाद ही उन्होंने अपने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया. मगर तबतक उनका यह पोस्ट वायरल हो चुका था, जो कि सोशल मीडिया पर अब चर्चा का विषय बना हुआ है.

धनश्री वर्मा के खिलाफ कटाक्ष के रुप में देख रहे हैं लोग

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पोस्ट को लोग युजवेंद्र चहल की पूर्व पूत्नी धनश्री वर्मा से जोड़कर देख रहे हैं. हाल ही में चहल और धनश्री का तलाक हुआ है. जिसके बाद मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चहल को समझौते के रुप में 4 करोड़ की भारी भरकम धनराशि देनी पड़ी थी. लोगों का मानना है कि शायद यही वजह है कि चहल ने इस पोस्ट के माध्यम से धनश्री वर्मा के ऊपर कटाक्ष किया है. हालांकि, दोनों ही शख्सों में से किसी ने भी इस राशि की पुष्टि कभी नहीं की.

चहल और धनश्री ने साल 2020 में थामा था एक दूसरे का हाथ

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने साल 2020 में एक दूसरे का हाथ थामा था. क्यूट कपल ने 22 दिसंबर 2020 को मानेसर स्थित कर्मा लेकेंड होटल में एक दूसरे के साथ साथ फेरे लिए थे. हालांकि, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. इनके रिश्ते की डोर ज्यादा लंबी नहीं चल सकी और 20 फरवरी साल 2025 में अलग हो गए. फिलहाल दोनों शख्स अकेले रहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दे रहे हैं.

India, Yuzvendra Singh Chahal, Cricket
