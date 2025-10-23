पेट्रोल पंप कर्मचारी को SDM ने मारा थप्पड़, कहा- मैं SDM हूं यहां का…फिर जो हुआ उसका CCTV वायरल हो गया

Petrol Pump SDM Viral CCTV Footage: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान और नाराज़ दोनों कर दिया है. वीडियो किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि असल ज़िंदगी की घटना है...जहां एक SDM साहब पेट्रोल पंप पर पहुंचे और कुछ सेकंड में ही बात इतनी बढ़ गई कि मामला थप्पड़ तक पहुंच गया.

वायरल वीडियो से मचा हड़कंप (SDM Aur Petrol Pump Waale Ki Ladai)

वीडियो में साफ दिखता है कि SDM साहब पहले तो वहां काम कर रहे एक कर्मचारी से बहस करते हैं, फिर अचानक उसे थप्पड़ मार देते हैं. अगले ही पल एक और कर्मचारी आता है, जिस पर भी वह हाथ उठा देते हैं. इस बीच उनकी पत्नी भी गाड़ी से उतरकर चिल्लाती नजर आती हैं और कर्मचारी वहां से भाग जाता है. करीब 35 सेकंड की यह CCTV फुटेज अब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है.

SDM साहब “बड़ी कुर्सी” के रौब में एक मेहनतकश कर्मचारी को थप्पड़ मार रहे हैं — मानो अफ़सर होना उन्हें किसी पर हाथ उठाने का अधिकार दे देता हो!



अरे साहब, यही रौब आप उन अपराधियों पर दिखाइए, जो रोज़ कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, न कि उस आम आदमी पर जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है।… — Nirmal Choudhary (@NirmlChoudhary) October 22, 2025

'SDM हूं मैं यहां का' कहकर किया हंगामा (SDM petrol pump video)

वीडियो में SDM साहब खुद को अधिकारिक तरीके से 'SDM हूं मैं यहां का' कहते हुए दिख रहे हैं. वह कर्मचारी से नाराज़ होकर कहते हैं कि 'मेरी गाड़ी लगी हुई है' और फिर अचानक उसे थप्पड़ मार देते हैं. यही नहीं, जब दूसरा कर्मचारी आता है तो उसपर भी हाथ उठा देते हैं. वायरल क्लिप देखकर यूजर्स भड़क गए हैं. X (Twitter) पर यूजर @NirmlChoudhary ने लिखा, 'बड़ी कुर्सी के रौब में एक मेहनतकश कर्मचारी को थप्पड़ मार रहे हैं...यही रौब अपराधियों पर दिखाइए.'

SDM साहब तो रौब दिखा रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे…



विडियो वायरल हुआ तो सारी हेकड़ी निकल गई….



अब कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप वाले ने मेरी पत्नी को आँख मारी….



इतना गंदा बहाना तो हम पाँचवीं कक्षा में भी नहीं बनाते थे..😂😂 — kapil bishnoi (@Kapil_Jyani_) October 22, 2025

SDM का जवाब भी वायरल (SDM Slaps Petrol Pump Worker Gets Revert)

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, SDM साहब का लिखा हुआ लेटर भी सामने आया. उन्होंने इसमें सफाई दी कि पेट्रोल पंप कर्मचारी ने उनकी पत्नी को 'आंख मारी', इसलिए उन्होंने गुस्से में हाथ उठाया. इस सफाई पर लोग और भड़क उठे. एक यूजर ने लिखा, 'इतना गंदा बहाना तो हम पांचवीं क्लास में भी नहीं बनाते थे.' लोगों ने सोशल मीडिया पर मांग की है कि 'अगर SDM कानून तोड़े तो सस्पेंड होना चाहिए, जैसे आम आदमी जेल जाता है.'

