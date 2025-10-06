कौन है भारत का नंबर वन ODI कप्तान, जानिए रोहित शर्मा किस नंबर पर हैंं?

Rohit Sharma: भारतीय चयनकर्ताओं ने शनिवार को रोहित शर्मा को वनडे टीम की कप्तानी से हटाकर वर्ल्ड कप 2027 के मद्देनजर युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को आगामी आस्ट्रेलिया दौरे के लिये टीम की कमान सौंपी है. मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद यह भारत का पहला वनडे मैच है. इन सात महीनों में, रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, जिससे वनडे ही एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल फॉर्मेट रह गया जिसमें दोनों एक्टिव हैं. गिल ने जून में भारत के इंग्लैंड दौरे पर रोहित से टेस्ट कप्तानी संभाली थी और अब उन्हें वनडे टीम की भी कप्तानी दे दी गई है.

रोहित हैं भारत के सबसे सफल वनडे कप्तान

इस घोषणा के समय का मतलब था कि भारत के स्थायी वनडे कप्तान के रूप में रोहित का आखिरी मैच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, जिसे भारत ने जीता था. रोहित ने अपनी कप्तानी में पिछले बहु-टीम वनडे टूर्नामेंट, 2023 विश्व कप में, भारत ने फाइनल को छोड़कर सभी मैच जीते थे. इससे पहले, उन्होंने उसी साल एशिया कप जीता था. ये सभी मैच रोहित की कप्तानी में हुए थे.

रोहित को 2021 के अंत में स्थायी वनडे कप्तान बनाया गया था, लेकिन रोहित इससे पहले भी 10 वनडे मैचों में कार्यवाहक कप्तान के रूप में कप्तानी कर चुके थे. भारत ने उनमें से आठ मैच जीते और दो हारे. कुल मिलाकर, उन्होंने 56 वनडे मैचों में कप्तानी की, जिसमें भारत को 42 में जीत दिलाई.

जीत-हार का अनुपात सबसे बेहतर

कम से कम 10 मैचों में कप्तानी करने वाले किसी भी भारतीय पुरुष वनडे कप्तान के बीच उनका जीत-हार का अनुपात सबसे अच्छा है. 42-12 के जीत-हार के रिकॉर्ड के साथ, यह अनुपात 3.5 है. इसके बाद विराट कोहली का नंबर आता है, जिनका जीत-हार का अनुपात 2.407 है.

Photo Credit: BCCI

ये दो ऐसे भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने कप्तान के रूप में हारे हुए मैचों से दोगुने मैच जीते हैं. तीन भारतीय कप्तानों - गौतम गंभीर, अजिंक्य रहाणे और अनिल कुंबले , ने कप्तान के रूप में खेले गए हर वनडे मैच में जीत हासिल की है.

वनडे मैचों में भारतीय कप्तान के रूप में सर्वश्रेष्ठ जीत-हार अनुपात (न्यूनतम 20 मैच)