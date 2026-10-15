73 वनडे और 35 T20I खेलने वाली टॉप ऑर्डर की बल्लेबाज ने लिया संन्यास, आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला मैच

भारतीय महिला क्रिकेट टीम से बाहर चल रही टॉप ऑर्डर की बल्लेबाज पुनम राउत ने तत्काल प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है. 37 वर्षीय राउत ने 2009 से 2021 के बीच भारत के लिए चार टेस्ट, 73 वनडे और 35 टी20I मैच खेले हैं. राउत ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट में कहा, 'काफी सोच-विचार के बाद, मैंने खेल के सभी फॉर्मेट में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है.'

'भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है. क्रिकेट सिर्फ एक खेल से कहीं अधिक है - इसने मेरे चरित्र को आकार दिया है, और मुझे ऐसी यादें दी हैं जिन्हें मैं हमेशा संजो कर रखूंगी. हर बार जब मैंने भारत की जर्सी पहनी, तो मैंने इसे बहुत गर्व और कृतज्ञता के साथ पहना. 'भारत की जर्सी पहनना एक सपना था जो हकीकत बन गया और मुझे मिले विश्वास और समर्थन के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा.'

घरेलू टीम को भी दिया श्रेय

राउत ने अपने करियर को आकार देने के लिए अपनी घरेलू टीम को भी श्रेय दिया. राउत ने कहा कि, 'मेरे प्रारंभिक वर्षों के दौरान मुझ पर विश्वास करने के लिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को मेरा हार्दिक धन्यवाद. वहां मिले अवसरों और मार्गदर्शन ने मेरी क्रिकेट यात्रा की नींव रखी.' राउत ने चार टेस्ट मैचों में 44 की औसत और एक शतक के साथ 264 रन बनाए. उन्होंने अगस्त 2014 में वर्मस्ले में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया, और उनकी अंतिम उपस्थिति सितंबर 2021 में कैरारा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी.

वनडे में तीन शतक और 15 अर्धशतक

नवंबर 2014 में मैसूर में दक्षिण अफ्रीका महिलाओं के खिलाफ राउत ने 355 गेंदों और 18 चौकों की मदद से 130 रन बनाए, जिससे यह उनका सर्वोच्च टेस्ट स्कोर बन गया. राउत ने 73 एकदिवसीय मैचों में 34.83 की औसत से तीन शतक और 15 अर्धशतक के साथ 2,299 रन बनाए. दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 35 T20I में 92.17 के स्ट्राइक रेट से चार अर्धशतकों के साथ 719 रन भी बनाए.

मई 2017 में दक्षिण अफ्रीका में महिला चतुष्कोणीय सीरीज में आयरलैंड के खिलाफ मैच में उन्होंने और दीप्ति शर्मा (188) ने महिला वनडे में 320 रनों की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी की. राउत, जो 2017 महिला एकदिवसीय विश्व कप के लिए भारत की टीम की सदस्य थीं, जिसमें भारत फाइनल में इंग्लैंड से नौ रन से हार गया था, ने कहा कि टूर्नामेंट 'उनके करियर के निर्णायक क्षणों में से एक था.'

2021 में अपने अंतिम टेस्ट में, कैरारा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुलाबी गेंद टेस्ट मैच में गेंद को पीछे की ओर उछालने के बाद ऑन-फील्ड अंपायर द्वारा नॉट आउट दिए जाने के बावजूद, राउत भी प्रसिद्ध रूप से चली गईं. राउत ने कहा कि, '2017 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप हमेशा मेरे करियर के निर्णायक क्षणों में से एक रहेगा. हालांकि हमें ट्रॉफी की कमी महसूस हुई, लेकिन उस टूर्नामेंट ने भारत में महिला क्रिकेट को बदल दिया, युवा लड़कियों की एक पीढ़ी को प्रेरित किया और हमारे खेल का भविष्य बदल दिया.'

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