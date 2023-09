India World Cup 2023 Squad: टीम इंडिया का हुआ ऐलान, संजू सैमसन को नहीं मिली जगह

वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारतीय टीम :

रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, केएल राहुल, हार्दिक पंड्या (उपकप्तान), सूर्य कुमार यादव, जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव

इन खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह

विश्व कप की टीम में अश्विन, चहल, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है. बता दें कि कई पूर्व दिग्गजों का मानना था कि तिलक वर्मा को टीम में मौका मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हो न सका. बता दें कि भारतीय टीम पिछले 10 साल से आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं जीत पाई है.

वर्ल्ड कप में भारत का शेड्यूल

8 अक्टूबर vs ऑस्ट्रेलिया , चेन्नई

11 अक्टूबर vs अफगानिस्तान दिल्ली

14 अक्टूबर vs पाकिस्तान, अहमदाबाद

19 अक्टूबर vs बांग्लादेश, पुणे

22 अक्टूबर vs न्यूजीलैंड, धर्मशाला

29 अक्टूबर vs इंग्लैंड, लखनऊ

2 नवंबर vs श्रीलंका, मुंबई

5 नवंबर vs साउथ अफ्रीका, कोलकाता

12 नवंबर vs नीदरलैंड्स, बेंगलुरु

वर्ल्ड कप फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा.

