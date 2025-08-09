Agriculture में Graduation के बाद कहां हैं जॉब्स? जानिए फुल डिटेल्स

Jobs after Agriculture Graduation: अगर आप भी एग्रीकल्चर (कृषि) में ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि इसके बाद जॉब्स के क्या ऑप्शन (Where to Get Jobs after Agriculture Graduation) हैं. आज के समय में खेती-बाड़ी और किसानी से जुड़ी नई टेक्नोलॉजी, सरकारी योजनाएं और प्राइवेट सेक्टर की मांग बढ़ रही है, इसलिए एग्रीकल्चर में पढ़ाई के बाद करियर के बहुत सारे विकल्प (Agriculture Graduate Job Opportunities) खुले हुए हैं. इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन के बाद कौन-कौन से जॉब्स (Best Agriculture Careers for Fresh Graduates) मिल सकते हैं और आप कैसे इन अवसरों का फायदा उठा सकते हैं.

एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स के विकल्प

एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए सरकारी सेक्टर में नौकरी पाने के कई सुनहरे अवसर हैं. सरकार की ओर से कृषि विभाग, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, राज्य कृषि विभाग, फसल बोर्ड, खाद और उर्वरक विभाग और कृषि उत्पादन विभाग जैसे अलग-अलग संस्थानों में वैकेंसी निकलती रहती है. इन जॉब्स में करियर सिक्योर होता है, सैलरी और अलाउंस बेहतर होते हैं, इसलिए अगर आप एक परमानेंट नौकरी चाहते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है.

कृषि वैज्ञानिक (Agricultural Scientist)

कृषि अधिकारी (Agriculture Officer)

फसल निरीक्षक (Agricultural Inspector)

पशु चिकित्सा अधिकारी (Veterinary Officer)

कृषि विस्तार अधिकारी (Agricultural Extension Officer)

2. प्राइवेट सेक्टर में अवसर - Private Sector Jobs

कृषि से जुड़ी बड़ी कंपनियां, खाद-बीज कंपनियां, फार्मास्युटिकल कंपनियां और कृषि मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां देती हैं. इनमें कृषि सलाहकार (Agriculture Consultant), खेत प्रबंधक (Farm Manager), मार्केटिंग ऑफिसर, बीज विशेषज्ञ (Seed Specialist), कृषि उत्पाद विक्रेता (Agricultural Product Seller), डेटा एनालिस्ट (कृषि क्षेत्र के लिए) जैसे कई पोस्ट होते हैं. प्राइवेट सेक्टर में सैलरी ज्यादा होती है और प्रमोशन के अच्छे मौके मिलते हैं. इसके साथ ही, मॉर्डन टेक्नोलॉजीज से जुड़ने का मौका भी मिलता है.

एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी और फसलों पर रिसर्च करना आज के समय की डिमांड है. आप ICAR (Indian Council of Agricultural Research) जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में रिसर्चर बन सकते हैं. इसके अलावा राज्य एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स में भी रिसर्च के जॉब मौजूद होते हैं. यह फील्ड उन छात्रों के लिए सही है, जिन्हें लेबोरेट्री में काम करने और एग्रीकल्चर से जुड़े नई रिसर्च में दिलचस्पी हो.

अगर आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं. यह सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें स्मार्ट फार्मिंग, ऑर्गेनिक खेती, एग्रो-टेक्नोलॉजी और कृषि मार्केटिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं. सरकार की तरफ से भी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है. अपने बिजनेस आइडिया को पावरफुल बनाने के लिए आप कृषि सलाहकार बन सकते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं या डिजिटल मार्केटिंग के जरिए किसान प्रोडक्ट्स को बेहतर मार्केट तक पहुंचा सकते हैं.

अगर आप पढ़ाई पसंद करते हैं, तो आप टीचर-प्रोफेसर बन सकते हैं. सरकारी या प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज-यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के कई अवसर हैं. इसके साथ ही किसानों को नई टेक्नीक के बारे में ट्रेनिंग देने वाले फर्म या संस्थाओं में ट्रेनर की भूमिका निभा सकते हैं.

एग्रीकल्चर साइंस में ग्रेजुएशन या पोस्टग्रेजुएशन.

कम्प्यूटर और डेटा एनालिसिस का नॉलेज.

कम्युनिकेशन स्किल्स और समस्या सुलझाने की क्षमता.

नई टेक्नोलॉजी को तुरंत अपनी स्किल्स में शामिल करें.

सरकारी नौकरी की वेबसाइट्स जैसे UPSC, SSC, राज्य सरकार की साइट्स या sarkariresult.com पर रेगुलर अपडेट देखें.

Naukri.com, LinkedIn और अन्य प्राइवेट जॉब पोर्टल्स पर प्रॉफाइल बनाएं.

कृषि विभाग के लोकल ऑफिस में संपर्क करें.

एग्रीकल्चर से जुड़े सेमिनार और जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करें.

हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने कृषि विकास अधिकारी (ग्रुप बी) के 785 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हैं. इसके लिए एग्रीकल्चर में बीएससी (ऑनर्स) डिग्री जरूरी है और उम्र 18 से 42 साल तक होनी चाहिए. कैंडिडेट्स 25 अगस्त 2025 तक ऑफिशियल hpsc.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं. जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस 1,000 रुपए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपए है, दिव्यांगों को फीस में छूट है. सेलेक्शन स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज और इंटरव्यू के आधार पर होगा. ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पर आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें.