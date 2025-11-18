विज्ञापन
IND vs SA 2nd Test: ईडन गार्डन से इस मामले में जुदा रहेगा गुवाहाटी के पिच का मिजाज, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

IND vs SA 2nd Test Guwahati Pitch Update: भारतीय प्रबंधन ने मुख्य क्यूरेटर आशीष भौमिक को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गुवाहाटी की पहली टेस्ट पिच पर ‘तेज टर्नर’ टैग न लगे.

  • भारतीय टीम प्रबंधन ने गुवाहाटी टेस्ट के लिए एक अच्छी पिच तैयार करने की स्पष्ट मांग की है
  • गुवाहाटी में लाल मिट्टी की पिच बनेगी जो तेज गेंदबाजों को शुरुआती दिनों में मदद देगी
  • कोलकाता टेस्ट की खराब पिच की समस्या को दोहराए बिना बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए सही संतुलन चाहिए
IND vs SA 2nd Test Guwahati Pitch Update: ईडन गार्डन्स की पिच को लेकर बढ़ी आलोचनाओं के बाद भारतीय टीम प्रबंधन ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए गुवाहाटी में एक “सच्ची पिच” तैयार करने की मांग की है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, और उम्मीद जताई जा रही है कि यहां की पिच में गति और उछाल देखने को मिलेगा.

लाल मिट्टी की पिच का इस्तेमाल, स्पिन बाद में आएगी खेल में

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, गुवाहाटी में लाल मिट्टी की पिच तैयार की जा रही है. काली मिट्टी की तुलना में लाल मिट्टी की पिचें अधिक स्थिर उछाल देती हैं और जल्दी खराब नहीं होतीं. इसका अर्थ है कि कोलकाता के मुकाबले इस पिच पर शुरुआती दिनों में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, जबकि स्पिन गेंदबाजों की भूमिका मैच के आगे बढ़ने पर दिखाई देगी.

भारतीय टीम की साफ मांग ‘तेज टर्नर' नहीं चाहिए

भारतीय प्रबंधन ने मुख्य क्यूरेटर आशीष भौमिक को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गुवाहाटी की पहली टेस्ट पिच पर ‘तेज़ टर्नर' टैग न लगे. बोर्ड चाहता है कि चूंकि यह स्टेडियम पहली बार टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहा है, इसलिए पिच पर संतुलन बना रहे, गति, उछाल और बाद में हल्का स्पिन.

सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई नहीं चाहता कि कोलकाता टेस्ट जैसी स्थिति फिर बने, जहां पिच शुरू से ही अप्रत्याशित उछाल और टूटन दिखा रही थी. गुवाहाटी में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पिच पहले ही दिन से असंगत उछाल न दे.

लाल मिट्टी की पिच से तेज गेंदबाजों को मदद की उम्मीद

बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा, “लाल मिट्टी की पिच से स्वाभाविक रूप से ज्यादा गति और उछाल मिलता है. भारतीय टीम ने घरेलू सीज़न से पहले अपनी मांगें साफ कर दी थीं. अगर पिच से टर्न मिलेगी भी, तो वह गति और उछाल के साथ होगी. क्यूरेटर कोशिश में हैं कि उछाल में कोई अनपेक्षित बदलाव न हो.”

कोलकाता की गलती न दोहराने की कोशिश

अक्सर भारत में तीसरे दिन से पिच धीरे-धीरे टूटती है, मगर ईडन गार्डन्स में यह शुरुआत से होता दिखा. इसलिए बोर्ड गुवाहाटी टेस्ट में बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए अधिक संतुलित विकेट चाहता है.

