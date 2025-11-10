विज्ञापन
IND vs SA: भारत या दक्षिण अफ्रीका, टेस्ट में किसका पलड़ा है भारी? आंकड़े खुद देते हैं जवाब

India vs South Africa Test Match 2025:

IND vs SA: भारत या दक्षिण अफ्रीका, टेस्ट में किसका पलड़ा है भारी? आंकड़े खुद देते हैं जवाब
भारतीय खिलाड़ी जश्न मनाते हुए
  • IND vs SA के बीच अब तक कुल 44 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 16 और दक्षिण अफ्रीका ने 18 मैच जीते हैं
  • दोनों टीमों के बीच 10 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं, जिससे दोनों टीमों का प्रदर्शन लगभग समान माना जाता है
  • भारतीय जमीन पर दक्षिण अफ्रीकी टीम ने 19 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें उन्हें केवल 5 में जीत मिली है
India vs South Africa Test Match 2025: भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा समाप्त हो चुका है. गिल एंड कंपनी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से अब 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से 18 नवंबर के बीच कोलकाता स्थित ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा. अहम मुकाबले का आगाज हो उससे पहले बात करें दोनों टीमों की टेस्ट क्रिकेट में हुई अबतक के भिड़ंत के बारे में तो यहां दोनों टीमों का पलड़ा लगभग एक बराबर नजर आता है.

टेस्ट क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका की भिड़ंत

खबर लिखे जाने तक भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट क्रिकेट में कुल 44 मैच खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम को 16, जबकि अफ्रीकी टीम को 2 मैचों में ज्यादा 18 मुकाबलों में जीत नसीब हुई है. इसके अलावा 10 मैच ड्रॉ हुए हैं.

वहीं बात करें घरेलू मैदान पर प्रदर्शन के बारे में तो भारतीय टीम को अपने जमीन पर 11 मैचों में जीत मिली है, जबकि प्रोटियाज टीम ने अपने घरेलू मैदान पर 13 मुकाबलों में बाजी मारी है.

भारतीय जमीन पर अफ्रीकी टीम का रिकॉर्ड है खराब

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अगला टेस्ट मुकाबला भारतीय जमीन पर खेला जाना है. सीरीज का आगाज हो उससे पहले बात करें भारतीय जमीन पर खेलते हुए अफ्रीकी टीम के प्रदर्शन के बारे में तो यहां उसका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है.

प्रोटियाज टीम ने खबर लिखे जाने तक भारतीय जमीन पर कुल 19 टेस्ट मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उन्हें केवल 5 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 11 मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा 3 मैच ड्रॉ रहे हैं.

15 साल से भारतीय जमीन पर जीत के लिए तरस रही है अफ्रीकी टीम

अफ्रीकी टीम पिछले 15 साल से भारतीय जमीन पर टेस्ट मैच जीतने के लिए तरस रही है. पिछली बार उन्हें 2010 में नागपुर टेस्ट के दौरान जीत मिली थी. उस दौरान प्रोटियाज टीम ने भारतीय टीम को पारी और 6 रनों से शिकस्त दी थी.

नागपुर टेस्ट में अफ्रीकी टीम हाशिम अमला और जैक कैलिस के दमदार प्रदर्शन के बदौलत 558 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसका पीछा करते हुए भारतीय टीम पहली पारी में 233 रनों पर ढेर हो गई थी.

यही नहीं दूसरी पारी में भी भारतीय धुरंधरों का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर ने शतक जरूर लगाए. मगर उनके अलावा अन्य खिलाड़ियों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. परिणाम यह रहा कि इस टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को पारी और 6 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

