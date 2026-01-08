विज्ञापन
Galaxy S26, S26 Plus और S26 Ultra की कीमत लीक, जानिए भारत में कितने की हो सकती है

Samsung जल्द ही अपनी अगली फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Galaxy S26 ला रहा है. कंपनी फरवरी 2026 में Galaxy S26, S26 Plus और S26 Ultra को लॉन्च कर सकती है. लॉन्च से पहले ही इन फोन्स की कीमतों को लेकर लीक सामने आ गए हैं, जिससे यह साफ हो रहा है कि इस बार Samsung अपने प्रीमियम स्मार्टफोन्स के दाम बढ़ा सकता है. Samsung मोबाइल की कीमतें बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह बढ़ती कंपोनेंट लागत बताई जा रही है. बीते एक साल में 12GB LPDDR5X RAM की कीमत दोगुने से भी ज्यादा हो चुकी है और आने वाले महीनों में इसमें और बढ़ोतरी की संभावना है.

Samsung साउथ कोरिया का ब्रैंड है और वहां छपी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक Samsung के Galaxy S26, S26 Plus और S26 Ultra के 256GB वेरिएंट की कीमत में करीब 44,000 से 88,000 कोरियन वॉन तक की बढ़ोतरी हो सकती है. इस बढ़ती कीमतों का असर हर देश में दिखाई देगा. हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि यह बढ़ी हुई कीमतें सभी देशों में एक साथ लागू नहीं होंगी. 

अमेरिका जैसे कुछ बाजारों में Samsung शुरुआती लॉन्च के समय पुरानी कीमतों को ही बनाए रख सकती है. अगर ऐसा हुआ, तो Galaxy S26 की कीमत करीब 800 डॉलर, S26 Plus की करीब 1,000 डॉलर और S26 Ultra की करीब 1,300 डॉलर हो सकती है. माना जा रहा है कि ये कीमतें लिमिटेड समय के लिए लॉन्च ऑफर्स के तहत दी जा सकती हैं.

कंपोनेंट के अलावा Samsung द्वारा कीमतें बढ़ाने की एक वजह करेंसी से जुड़ी दिक्कतें भी हैं. कोरियन वॉन की डॉलर के मुकाबले कमजोरी की वजह से इम्पोर्टेड पार्ट्स महंगे पड़ रहे हैं. 

भारत में Galaxy S26 सीरीज की कीमत अभी पूरी तरह साफ नहीं है. फिलहाल Galaxy S25 की शुरुआती कीमत 80,999 रुपये है, जबकि S25 Plus 99,999 रुपये और S25 Ultra 1,29,999 रुपये में आता है. पिछली बार Plus और Ultra मॉडल्स की कीमतें नहीं बढ़ाई गई थीं और सिर्फ बेस मॉडल में मामूली बढ़ोतरी हुई थी.

लॉन्च की बात करें तो Samsung Galaxy S26 सीरीज को 25 फरवरी 2026 को सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया जा सकता है. 

