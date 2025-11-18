IND vs SA: गुवाहटी टेस्ट में टूटेगा सालों पुराना नियम, लंच से पहले होगा टी ब्रेक, इतने बजे शुरू होगा मैच

- गुवाहाटी में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच में लंच से पहले टी-ब्रेक दिया जाएगा जो असामान्य है
- मौसम के कारण गुवाहाटी में सूर्योदय और सूर्यास्त जल्दी होने से मैच का शेड्यूल बदलना जरूरी हो गया है
- बीसीसीआई ने इस बदलाव से एक दिन में अधिक ओवर खेलने की सुविधा सुनिश्चित करने का प्रयास किया है
Guwahati Test to Feature CRAZY Rule Change: गुवाहाटी में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले आगामी टेस्ट मैच के दौरान फैन्स को एक अजीबोगरीब शेड्यूल देखने को मिलेगा, क्योंकि इस मैच में लंच से पहले टी- ब्रेक लिया जाएगा. जो अमूमन टेस्ट क्रिकेट में नहीं होता है. 22 नवंबर से गुवाहाटी में होने वाला टेस्ट मैच कई मायनों में अलग होने वाला है. टेस्ट मैच का आगाज भी नए समय के तहत होगा. गुवाहटी में मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण इस तरह से बदलाव किए गए हैं. यह सामान्य टेस्ट मैचों के शेड्यूल से बिल्कुल उलट है, जहां खेल आमतौर पर सुबह 9:30 बजे शुरू होता है, उसके बाद दोपहर 11:30 बजे लंच और दोपहर 2:00 बजे टी का समय होता है.
गुवाहटी टेस्ट मैच की टाइमिंग में क्यों हुआ बदलाव
दरअसल, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी में सूर्योदय जल्दी होता है और सूर्यास्त भी जल्दी होता है. शाम को रोशनी कम हो जाती है, ऐसे में बीसीसीआई ने टेस्ट मैच टी टाइमिंग और शेड्यूल में बदलाव किए, जिससे निर्धारित 90 ओवर में ज्यादा से ज्यादा से ओवर का खेल एक दिन में हो सके. यही कारण है कि BCCI ने सेशन के समय को एडजस्ट करने का फैसला किया है.
नए शेड्यूल के तहत के तहत गुवाहटी टेस्ट मैच का शे़ड्यूल
- टॉस- सुबह 8:30 AM
- पहला सेशन- सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा और 11:00 बजे तक .
- टी-ब्रेक- सुबह 11 से 11: 20 AM, 20 मिनट का होगा टी-ब्रेक
- दूसरा सेशन- 11:20 बजे से शुरू होकर 1:20 बजे तक .
- लंच ब्रेक- 1:20 बजे से 2:00 PM तक
- आखिरी सेशन 2:00 बजे शुरू होगा और 4:00 बजे तक होगा.
भारत टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रित बुमरा, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप, नितीश कुमार रेड्डी
