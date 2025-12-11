विज्ञापन
IND vs SA: कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीता टॉस, एडेन मारक्रम ने भारत के सामने टारगेट को लेकर दिया ये बयान

Suryakumar Yadav and Aiden Markram Statement on Toss: भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया.

  • भारत ने भारत-दक्षिण अफ्रीका दूसरे टी20ई मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है
  • भारतीय टीम ने बिना किसी बदलाव के पिछले मैच जैसी प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने का निर्णय लिया
  • अफ्रीका ने तीन बदलाव करते हुए स्टब्स, केशव महाराज और एनरिक नोर्त्जे की जगह नए खिलाड़ियों को शामिल किया
Suryakumar Yadav and Aiden Markram Statement on Toss: न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविन्द्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टी20ई. मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और आखिरकार सूर्या टॉस जीतने में सफल रहे. भारत पांच मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है और प्लेइंग 11 में बिना किसी बदलाव के साथ मैदान में उतरी है. दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका ने तीन बदलाव किए हैं, जिसमें ट्रिस्टन स्टब्स, केशव महाराज और एनरिक नोर्त्जे की जगह रीजा हेंड्रिक्स, जॉर्ज लिंडे और ओटनील बार्टमैन को शामिल किया गया है.

सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतने के बाद कहा की यह हमेशा से एक शानदार ग्राउंड रहा है. जब हम आईपीएल के दौरान यहां खेले थे और हाल ही में यहां महिला टीम का गेम भी हुआ तो यह बहुत बढ़िया था और मैंने सुना है कि पुरुषों का यहां ये पहला इंटरनेशनल मैच हो रहा है इसलिए बहुत उत्साहित हूं. मुझे यकीन है कि फैंस भी उत्साहित होगें. लड़कों के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना और यह देखना बहुत ज़रूरी है कि उस स्थिति में टीम क्या मांगती है.

हार्दिक पांड्या को लेकर सूर्या ने कहा की टीम में वो जो बैलेंस बनाते हैं, वह कमाल का है. जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, जिस तरह से वह बैटिंग करते समय ग्राउंड पर शांत रहते हैं तब जब प्रेशर की स्थिति होती है और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग भी की तो मुझे लगता है कि यह ज्यादा जरूरी है. उनके ओवर भी टीम के लिए बहुत जरूरी हैं. 

एडन मार्करम ने अपने बयान में कहा की हम भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ही करते. यह देखने में काफी अच्छा विकेट लग रहा है. आज रात हमारे पास अपनी गलतियों को सही करने और कुछ स्ट्रगल करने का मौका है. मुझे लगता है कि ज़्यादातर फोकस इसी पर है. बैटिंग को लेकर मार्करम ने कहा की पहले कुछ बॉल खत्म होने के बाद हमें फीडबैक मिलेगा और हम वहां से प्लान करेंगे. लेकिन हां, मुझे उम्मीद है कि आज रात हम अच्छी शुरुआत करेंगे, कुछ अच्छी पार्टनरशिप करेंगे और इससे हमें अच्छा टोटल बनाने का अच्छा मौका मिलेगा. हमने पिच की वजह से नहीं, बल्कि रोटेशन के नजरिए से तीन बदलाव किए हैं.

टीमें:

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह.

दक्षिण अफ्रीका: रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जेनसन, लुथो सिपामला, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन.

