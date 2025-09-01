India vs Pakistan: जब वसीम अकरम ने जानबूझकर तेंदुलकर के सिर पर मारी बाउंसर, फिर 'स्विंग ऑफ सुल्तान' को समझ आया सचिन क्या चीज है

India vs Pakistan: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) का आगाज 9 सितंबर से होना वाला है. 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan match in Asia Cup 2025) के बीच महामुकाबला खेला जाएगा. फैन्स इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि जब भी भारत-पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो रोमांच चरम पर होता है. भारत - पाकिस्तान के बीच मैच में कई बातें ऐसी होती है जो फैन्स को रोमांच के सागर में गोते लगाने का मौका देती है. जब भी दोनों टीमों के बीच मुकाबला होता है, तो सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि दर्शकों के दिलों में भी जंग छिड़ जाती है. दोनों देशों के खिलाड़ी भी आपस में एक दूसरे से आगे निकलने की रेस में होते हैं.

इस दौरान कई बार खिलाड़ियों के बीच कहासुनी भी होती है. ऐसा ही एक वाकया भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को दौरान सचिन तेंदुलकर और वसीम अकरम (Wasim Akram Vs Sachin Tendulkar) के साथ हुआ था , जब पहली बार वसीम अकरम को समझ आया कि सचिन तेंदुलकर कोई मामूली खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि विश्व क्रिकेट के महान बल्लेबाज बनने वाले हैं.

वसीम अकरम vs सचिन तेंदुलकर, शाहजाह, भारत-पाक मैच (The Greatest Rivalry: IND VS PAK Wasim Akram Vs Sachin Tendulkar)

दरअसल, पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज बासित अली ने पाकिस्तान के यू-ट्यूब चैनल पर वसीम अकरम और सचिन तेंदुलकर से जुड़ी एक दिलचस्प घटना को याद किया और बताया कि कैसे सचिन के खिलाफ गेंदबाजी करने के दौरान वसीम को समझ आया कि यह छोटा सा बालक आने वाले समय में विश्व क्रिकेट पर राज करने वाला है.

बासित अली ने उस घटना को याद करते हुए कहा कि, "एक बार भारत और पाकिस्तान के बीच मैच शारजाह में हो रहा था. वसीम भाई सचिन को गेंदबाजी करने वाले थे. मैं मिड ऑन पर खड़ा था. सचिन को गेंद करने से पहले वसीम भाई कहते हैं. "देख भाई मैं इसको बाउंसर मारूंगा.. इसके सिर पर बॉल मारूंगा". वसीम भाई ने सचिन को बाउंसर मारी, तेंदुलकर के सिर पर गेंद लगी, उसके हेलमेट पर गेंद लगी. 'ठनननन' से आवाज आई.

इसके बाद जब वसीम अगली गेंद करने जा रहे थे तो कहते हैं "अब मैं इसको बाउंसर नहीं मारूंगा. फिर मैंने कहा, तो अब आप क्या करेंगे. तब वो कहते हैं कि इस बार मैं गेंद उससे बाहर निकालूंगा. तीन गेंद गुजर गई, चौथी गेंद करने से पहले उन्होंने फील्डिंग सेट किया और मुझे थोड़ा बाहर जाने को कहा. मैं फिर उसे बाउंसर मारूंगा. मैं थोड़ा वाइड चला गया. वसीम भाई ने चौथी गेंद बाउंसर मारी और सचिन ने छक्का मारा वह भी स्टेडियम के बाहर. IND VS PAK Wasim Akram Vs Sachin Tendulkar)

तब वसीम अकरम को समझ आया सचिन तेंदुलकर कौन है ! (Wasim Akram Vs Sachin Tendulkar)

सचिन के शॉट को देखकर वसीम हैरान रह गए थे. वसीम भाई ने कुछ अपशब्द भी कहे थे लेकिन बाद में वो मुझसे कहते हैं. "ये तो बहुत ही बड़ा बल्लेबाज है." उस शॉट के बाद वसीम भाई को समझ आया कि सचिन तेंदुलकर क्या चीज है. पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज बासित अली ने ये भी कहा कि, वसीम भाई, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा और मार्टिन क्रो को बहुत बड़ा बल्लेबाज मानते थे. "

बासित अली जो मैच का जिक्र कर रहे हैं वह मैच 1994 में शारजाह में Pepsi Austral-Asia Cup के दौरान था. 15 अप्रैल को खेले गए इस मैच में पाकिस्तान 6 विकेट से मैच जीतने में सफल रहा था. इस मैच में सचिन ने 64 गेंद पर 73 रन की पारी खेली थी. तेंदुलकर ने अपनी पारी के दौरान 10 चौके और तीन छक्के लगाए थे. 50 ओवर वाले मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी और 219 पर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई थी, बाद में पाकिस्तान ने इस मैच को 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया था. बासित अली ने मैच में 76 गेंद पर 75 रन की नाबाद पारी खेली थी. सईद अनवर ने 70 गेंद पर 71 रन बनाए थे.

