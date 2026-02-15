IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मैच से पहले कोलंबो में बूंदाबांदी, क्या रद्द हो सकता है मैच?

भारत और पाकिस्तान एक बार फिर टी-20 वर्ल्ड कप में भिड़ने वाले हैं. टॉस हो गया है और बस कुछ ही देर में खेल शुरू हो जाएगा. हालांकि, मैच से पहले कोलंबो से थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है. बताया जा रहा है कि कोलंबो में हल्की-हल्की बूंदाबांदी हुई है. कोलंबो में दिनभर से रुक-रुककर बूंदाबांदी हो रही है. फिलहाल मौसम साफ है लेकिन बारिश होने की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता. अगर बारिश होती है और खेल में खलल पड़ता है तो इस मैच पर 3 बड़े असर हो सकते हैं.

पहला: मैच रुका, तो ओवर घटने की संभावना

T20 में नतीजा निकालने के लिए हर टीम को कम से कम 5–5 ओवर खेलना जरूरी है. यदि बारिश ऐसा नहीं होने देती, मैच रद्द होगा और दोनों टीमों को 1–1 अंक मिलेंगे. शाम के समय बारिश की संभावना कम हो रही है, इसलिए ओवर कटने का खतरा मौजूद है पर पूर्ण रद्द होना कम संभावित माना जा रहा है. DRS नियम.लागू होने पर टीम रणनीति अधिक आक्रामक हो सकती है.

दूसरा: बारिश के बर्ताव में आएगी यह तब्दीली

बारिश से पिच में नमी बढ़ती है, सतह धीमी व 'टू-पेस' हो सकती है। गेंद रुककर आएगी और बल्लेबाज़ को स्ट्रोक खेलने में दिक्कत होगी. गीली पिच और हवा में नमी से गेंद अधिक ग्रिप कर सकती है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को फायदा होगा.

तीसरा: पाकिस्तान होगा फायदे की स्थिति में

पाकिस्तान के स्पिनर ऐसी स्थितियों में बेहतर प्रभाव डाल सकते हैं, खासकर नमी वाली पिच पर जहां गेंद टर्न और रुककर आती है. बादलों के कारण स्विंग गेंदबाजों को नई गेंद से मदद मिल सकती है. दोनों टीमों के पेसर इसका लाभ उठा सकते हैं. भारत ने इस मैच में तीन स्पिनर्स खिलाने पर विचार किया है, इसलिए ऐसी पिच भारत के लिए भी फायदेमंद बन सकती है.

