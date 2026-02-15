विज्ञापन
'जीतेगा भाई जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा', कोलंबो स्टेडियम के बाहर भारतीय फैंस का जोश हाई- Photos

भारत और पाकिस्तान के बीच टी-20 वर्ल्ड में महामुकाबला कुछ ही देर में शुरू होने वाला है. इस मुकाबले से पहले कोलंबो स्टेडियम के बाहर फैंस का जोश भी हाई है.

कोलंबो:

श्रीलंका के कोलंबो में आज टी-20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होने वाला है. भारत और पाकिस्तान के बीच ये महामुकाबला महाशिवरात्रि के दिन हो रहा है. भारत में टीम इंडिया के जीत के लिए जगह-जगह हवन हो रहे हैं, दुआएं पढ़ी जा रही हैं. वहीं, कोलंबो में स्टेडियम के बाहर भी फैंस का जोश हाई है. देशभर से हजारों-लाखों रुपये खर्च कर भारतीय फैंस इस मुकाबले को देखने को पहुंचे हैं.

भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला देखने पहुंचे मुंबई से पहुंचे एक फैंस ने 'जीतेगा भाई जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा' के नारे लगाए. स्टेडियम के बाहर भारतीय फैंस रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर पहुंचे हैं. स्टेडियम के बाहर फैंस का उत्साह देखने लायक है.

बिहार से पहुंचे लक्ष्मण कुमार ने कहा कि वो मैच को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं. उनके लगभग दो लाख रुपये खर्च हो गए हैं. उनका कहना है कि हम लोग जीतेंगे, इसमें सोचने वाली बात नहीं है.

कोलंबो स्टेडियम के बाद इस महामुकाबले से पहले मेला जैसा माहौल बना हुआ है. जगह-जगह पर टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीम वाली जर्सी मिल रही है. लोग बाहर अपने चेहरे पर तिरंगा पेंट करवा रहे हैं. 

भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही कितनी भी दुश्मनी हो लेकिन स्टेडियम के दोनों देशों के फैंस भी साथ नजर आ रहे हैं. एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के फैंस साथ नजर आ रहे हैं.

कोलंबो स्टेडियम के बाहर भारत और पाकिस्तान के फैंस हर तरफ नजर आ रहे हैं. स्टेडियम के बाहर तिरंगा और पाकिस्तानी झंडा बिक रहा है. भारतीय फैंस तिरंगा लहरा रहे हैं और हिंदुस्तान की जीत के नारे लगा रहे हैं.

