विज्ञापन
विशेष लिंक

T20 WC 2026 Schedule: भारत-पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इस दिन होंगे आमने-सामने!, तारीख पर डाल लें एक नजर

India vs Pakistan Match Date for T20 WC 2026 Schedule: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और श्रीलंका मिलकर इसकी मेजबानी करेंगे. टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक चलेगा और फॉर्मेट 2024 वर्ल्ड कप जैसा ही रहेगा

Read Time: 2 mins
Share
T20 WC 2026 Schedule: भारत-पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इस दिन होंगे आमने-सामने!, तारीख पर डाल लें एक नजर
India vs Pakistan Match Date for T20 WC 2026 Schedule
  • टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में भिड़ेंगे
  • भारत को यूएसए, नीदरलैंड्स और नामीबिया के साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है जिसमें कुल चार टीमें शामिल हैं
  • सुपर-8 स्टेज के मैच अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता और सेमीफाइनल मुंबई में होने की संभावना है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India vs Pakistan Match Date for T20 WC 2026 Schedule: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में आमने-सामने होंगे. यह भिड़ंत खास होगी क्योंकि 2025 एशिया कप के तीन रोमांचक मैचों के बाद पहली बार दोनों टीमें टी20ई. में भिड़ेंगी. यह मुकाबला भारत का तीसरा ग्रुप मैच होगा. ईएसपीएनक्रिकइंफो के रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान को यूएसए, नीदरलैंड्स और नामीबिया के साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है.

भारत के ग्रुप मैच इस प्रकार हो सकते हैं

7 फरवरी – मुंबई: भारत बनाम यूएसए (टूर्नामेंट का पहला दिन)

12 फरवरी – दिल्ली: भारत बनाम नामीबिया

15 फरवरी – कोलंबो: भारत बनाम पाकिस्तान

18 फरवरी – अहमदाबाद: भारत बनाम नीदरलैंड्स

ऐसा रहेगा टूर्नामेंट का फॉर्मेट 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और श्रीलंका मिलकर इसकी मेजबानी करेंगे. टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक चलेगा और फॉर्मेट 2024 वर्ल्ड कप जैसा ही रहेगा जिसमे कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी. अपको बता दें की इस टूर्नामेंट में पांच ग्रुप होंगे जिसमे हर ग्रुप में चार टीमें शामिल रहेंगी और हर ग्रुप से दो टीमें सुपर-8 में जाएंगी. इसके बाद सुपर-8 की दोबारा ग्रुपिंग होगी. वहां से टॉप चार टीमें सेमीफाइनल में क्वालीफाई करेंगी. उसके बाद फाइनल खेला जाएगा.

ऐसे होगा सुपर 8 की टीमों का फैसला

आपको बता दें की पाकिस्तान के सभी मैच कोलंबो या कैंडी में कराए जाने की योजना है. वहीं भारत की संभावित सुपर-8 और नॉकआउट मैचों की बात करें तो अगर भारत ग्रुप स्टेज पार कर लेता है, तो उसके सुपर-8 के तीन मैच अहमदाबाद, चेन्नई और कोलकाता में होने की उम्मीद है. भारत के सेमीफाइनल मैच की संभावित जगह मुंबई होगी.

दूसरा सेमीफाइनल आईसीसी ने कोलंबो या कोलकाता के लिए शॉर्टलिस्ट किया है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि श्रीलंका या पाकिस्तान सुपर-8 से आगे बढ़ते हैं या नहीं और फाइनल अहमदाबाद में प्रस्तावित है, लेकिन यदि पाकिस्तान फाइनल में जगह बनाता है, तो मैच कोलंबो शिफ्ट हो सकता है.

ये हैं टूर्नामेंट की 20 टीमें

भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, यूएसए , वेस्ट इंडीज़, न्यूज़ीलैंड, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, इटली, नीदरलैंड्स, नामीबिया, ज़िम्बाब्वे, नेपाल, ओमान और यूएई.

टूर्नामेंट का डिफेंडिंग चैंपियन है भारत

भारत इस बार टाइटल डिफेंड करेगा. पिछले संस्करण में टीम इंडिया ने बारबाडोस में हुए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी जीती थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Pakistan, Suryakumar Ashok Yadav, Shaheen Shah Afridi, ICC T20 World Cup 2024, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now