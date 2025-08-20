India vs Pakistan: टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर vs पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर, किसमें कितना है दम ?

India vs Pakistan: एशिया कप की शुरुआत 1984 में एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से की गई थी. अब तक इस टूर्नामेंट के 16 एडिशन खेले जा चुके हैं. भारतीय टीम 8 बार विजेता रहते हुए टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है. वहीं, एक बार फिर एशिया कप का रोमांच चरम पर होगा. 9 सितंबर से एशिया कप का आगाज होने वाला है. तो वहीं, 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा. एशिया कप में दोनों फॉर्मेट में मिलाकर भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 18 मैच हुए हैं जिसमें 10 में भारत को जीत और 6 में पाकिस्तान को जीत मिली है. हर बार की तरह इस बार भी भारत और पाक के बीच रोमांचक मैच होने की उम्मीद है. ऐसे में जानते हैं पाकिस्तान और भारत के उन खिलाड़ियों के बारे में जो अपने खेल से मैच को पलटने का मद्दा रखते हैं. (India Vs Pakistan Match in Asia Cup 2025)

सैम अयूब vs अभिषेक शर्मा

पाकिस्तान के सैम अयूब को प्यूचर स्टार माना जाता है. अयूब ने पाकिस्तान के लिए अब तक 36 टी20 मैच खेले और कुल 137.15 की स्ट्राइक रेट से 705 रन बनाए हैं, सैम अयूब पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करते हैं और अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. पाकिस्तान टीम को अयूब से काफी उम्मीद है. लेकिन भारत के ओपनरों के सामने सैम अयूब फीकी पकवान की तरह हैं. अयूब का टी-20 इंटरनेशनल में सर्वोच्च स्कोर 98 रन है.

अभिषेक शर्मा में हैं बड़ा दम

दूसरी ओर अभिषेक शर्मा को भारत का फ्यूचर स्टार माना जाता है. अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर विश्व क्रिकेट को हैरत में डाला है. अभिषेक ने अबतक 17 मैच खेलकर 535 रन बनाए हैं जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 193.84 का है. जो सैम अयूब से काफी ज्यादा है. अभिषेक का उच्चतम स्कोर 135 रन है. अभिषेक टी-20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी है. पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक अपने रिदम में रहे तो पाकिस्तानी गेंदबाजों का क्या होगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है.

फखर जमां vs सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव भारत के टी-20 कप्तान हैं. और दुनिया के सबसे तूफानी बल्लेबाज में से एक हैं. सूर्यकुमार से भारत को काफी उम्मीद है. सूर्या विश्व क्रिकेट के मॉर्डन डे ग्रेट बल्लेबाज हैं. Suryakumar Yadav ने टी-20 इंटरनेशनल में अबतक 83 मैच खेलकर कुल 2598 रन बनाए हैं. जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 167.07 का है. सूर्या ने पाकिस्तान के खिलाफ अबतक 5 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और कुल 64 रन बनाए हैं. अब एशिया कप में एक बार फिर सूर्या का सामना पाकिस्तान के साथ होगा. अब यदि इस मैच में सूर्या ने तूफानी अंदाज में बैटिंग की तो पाकिस्तान का जो हश्र होगा, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है.

फखर जमां पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं.

पाकिस्तान की टीम में फखर जमां एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो भारत के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी करते हैं. फखर जमां और सूर्या की तुलना में भारत के कप्तान उनसे कोसो आगे हैं. Fakhar Zaman ने अपने टी-20 इंटरनेशनल करियर में अबतक 97व मैच खेले हैं और कुल 1949 रन बनाए हैं. टी-20 इंटरनेशनल में फखर जमां का स्ट्राइक रेट 131.77 का है जो सूर्या से काफी कम है. फखर के नाम टी-20 इंटरनेशनल में 11 अर्धशतक दर्ज है तो दूसरी ओर सूर्या ने T20I में 4 शतक दर्ज है. इसका मतलब यहां सूर्या और फखर की तुलना करना बेईमानी है. फखर ने T20I में भारत के खिलाफ 4 मैच खेले हैं और 38 रन बनाए हैं.

हसन नवाज vs तिलक वर्मा

तिलक वर्मा ने T20I में नंबर 3 पर धमाकेदार बल्लेबाजी कर अपनी जगह पक्की की है, तिलक भारत के नए सुपरस्टार हैं जो बढ़तें समय के साथ विरोधी टीम के लिए खतरनाक बल्लेबाज साबित होते जा रहे हैं. तिलक ने अबतक तिलक ने अबतक 25 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलकर कुल (Tilak Varma Career Stats) 749 रन बनाए हैं. तिलक का टी-20 इंटरनेशनल में स्ट्राइक रेट 155.07 का रहा है. दो शतक भी तिलक टी-20 इंटरनेशनल में लगा चुके हैं. पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे.

हसन नवाज

हसन नवाज को पाकिस्तान का फ्यूचर सुपरस्टार माना जाता है. हसन नवाज 14 टी20 मैचों में 176 की स्ट्राइक रेट से कुल 339 रन बनाए हैं. 105 रन हसन नवाज का टी-20 इंटरनेशनल में सर्वोच्च स्कोर रहा है. पाकिस्तान की टीम में इस बार बाबर और रिजवान नहीं हैं. ऐसे में हसन नवाज से सबसे ज्यादा उम्मीद है.

किसमें कितना है दम

इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर से भारत का टॉप ऑर्डर ज्यादा मजबूत है. भारत के बल्लेबाज लगातार रन बना रहें हैं और बड़ी टीमों के खिलाफ तूफानी अंदाज में बैटिंग करते है. ऐसे में एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का टॉप ऑर्डर ज्यादा खतरनाक है.

एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम:

सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी और सुफियान मुकीम

एशिया कप के लिए भारतीय टीम :

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह