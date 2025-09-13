विज्ञापन
Asia Cup, IND vs PAK: 'जिस माइंड सेट के साथ..., पाकिस्तानी टीम को किस भारतीय खिलाड़ी से बचकर रहना होगा, वसीम अकरम ने बताया

Wasim Akram on India vs Pakistan match in Asia Cup 2025: पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वसीम अकरम ने पाकिस्तान और भारत के बीच मैच को लेकर बयान दिया है.

Asia Cup, IND vs PAK: 'जिस माइंड सेट के साथ..., पाकिस्तानी टीम को किस भारतीय खिलाड़ी से बचकर रहना होगा, वसीम अकरम ने बताया
Wasim Akram on IND vs PAK match in Asia Cup 2025:
  • एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को हाई-वोल्टेज टी20 मैच खेला जाएगा
  • भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 13 टी20 मैच हुए हैं, जिसमें भारत ने दस और पाकिस्तान ने तीन जीते हैं
  • पूर्व क्रिकेटर वसीम अक़राम ने कहा कि पाकिस्तान टीम को जीतने के लिए खुद पर विश्वास करना जरूरी है
Wasim Akram on India vs Pakistan match: एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को हाई-वोल्टेज मैच खेला जाना है. बता दें कि भारत और पाकिस्ताान के बीच अबतक 13 ट़ी-20 मैच हुए हैं जिसमें 10 में भारत को जीत और पाकिस्तान को तीन मैच में जीत मिली है. (India vs Pakistan Head to Head in T20), वहीं, एशिया कप में भारत-पाक मैच को लेकर पूर्व दिग्गज अपने बयान देने शुरू कर दिए हैं. पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वसीम अकरम ने पाकिस्तान और भारत के बीच मैच को लेकर बयान दिया है. अकरम ने माना है कि पाकिस्तान की टीम को यदि मैच जीतना है तो खुद पर विश्वास करना होगा. अकरम ने सोनी नेटवर्क पर बात करते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर बयान दिया है. 

कैसे भारत के खिलाफ मैच जीत सकती है पाकिस्तान टीम, वसीम अकरम ने बताया

"पाकिस्तान टीम यकीन कर रही है. उन्हें खुद की काबिलियत पर विश्वास करना भी चाहिए, इस लेवल पर आप जब ऐसी टीम के खिलाफ खेलोगे और अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तो आप कैसे मैच जीत सकते हो, आपकी टीम में कितना भी टैलेंट क्यों न हो लेकिन यदि आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो यह काम नहीं करेगा. आपको बड़ी टीम के खिलाफ मैच जीतना है तो आपको खुद की काबिलियत पर विश्वास करना होगा." 

अभिषेक शर्मा से सीखना होगा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को

"देखिए टी-20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां आपको औसत को लेकर फिक्र नहीं होता है. देखिए अभिषेक शर्मा, क्या कमाल का बल्लेबाज है. उसका स्ट्राइक रेट को देखिए, 193 का स्ट्राइक रेट है. उसके 500 से ज्यादा रन हैं. इसी तरह का मांडट सेट लेकर मैच में उतरना होगा. इसलिए आज इंडियन क्रिकेट कहां से कहां चली गई है. देखिए भारतीय टीम आज जहां है, वह एक दम से नहीं गई है. ओवर द ईयर पहुंची है. घरेलू क्रिकेट से ही यह माइंड सेट चलता आ रहा है. वहां से जो लड़के आते हैं. वो उसी माइंड सेट के साथ आते हैं. जिसके कारण इस लेवल पर ये खिलाड़ी तूफान मचा देते हैं." 

आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को हराया था

भारत और पाकिस्तान के बीच पिछली भिड़ंत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप चरण में 23 फरवरी को दुबई में हुई थी.  विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने दुबई की धीमी पिच पर छह विकेट से जीत हासिल की, जहां पाकिस्तान ने 49.4 ओवर में 241 रन बनाए.  यह भारत की  वनडे मैचों में पाकिस्तान पर 58वीं जीत थी. पाकिस्तान ने भारत को वनडे में 73 बार हराया है.

