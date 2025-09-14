विज्ञापन
India vs Pakistan: बुम-बुम बुमराह के आगे पानी मांगेंगे पाकिस्तानी बल्लेबाज.. आंकड़े देख लीजिए

Jasprit Bumah record vs Pakistan: इस बार एशिया कप 2025 में हरी घास के साथ, तेज़ गेंदबाज़ों को कुछ मूवमेंट मिलेगा, खासकर पावरप्ले में.  यहीं पर बुमराह अपनी गेंदबाजी से कमाल दिखाने में सफल रह सकते हैं

India and Pakistan clash in Asia Cup cricket match
  • बुमराह विश्व क्रिकेट के शीर्ष तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं और एशिया कप 2025 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे
  • टी20 में पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह ने चार मैचों में पांच विकेट लिए, उनका औसत पंद्रह दशमलव बीस रहा है
  • बुमराह का टी20 विश्व कप 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन शानदार रहा था.
Jasprit Bumah record in T20I:  एशिया कप 2025 में आज महामुकाबला खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान की टीम आमने-सामने होगी. आजके मैच में पाकिस्तान को जसप्रीत बुमराह से बचकर रहना होगा. बुमराह इस समय विश्व क्रिकेट के सबसे महान गेंदबाज में से एक हैं. भले ही दुबई की पिच ने इस बार स्पिनरों को मदद की है, लेकिन इस बार एशिया कप 2025 में हरी घास के साथ, तेज़ गेंदबाज़ों को कुछ मूवमेंट मिलेगा, खासकर पावरप्ले में.  यहीं पर बुमराह अपनी गेंदबाजी से कमाल दिखाने में सफल रह सकते हैं. हालांकि बुमराह डेथ ओवरों में भी अपनी गेंदबाजी से कमाल दिखाने में सफल रहते हैं. इस रोमांचक मुकाबले में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, आइए देखते हैं कि जसप्रीत बुमराह प्रदर्शन कैसा रहा है.

पाकिस्तान के खिलाफ कैसा रहा है बुमराह का परफॉर्मेंस

टी-20 के चार मैच में बुमराह ने 5 विकेट चटकाए हैं. यही नहीं इस दौरान उनका औसत महज 15.20 का रहा है.  हर 17वें गेंद पर वो पाकिस्तान का वो एक विकेट चटका देते हैं. टी-20 में पाकिस्तान के खिलाफ उनका बेस्ट 14 रन पर तीन विकेट है.  पाकिस्तान के खिलाफ 14 अक्तूबर 2023 के टी-20 विश्वकप में बुमराह ने 19 रन पर 2 विकेट लेकर मैच ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता था. इसके अलावा 9 जून 2024 को न्यूयॉर्क में विश्वकप के मैच में बुमराह ने 14 रन देकर 3 विकेट झटके थे और मैन ऑफ द मैच रहे थे.  वहीं, ओवरऑल बुमराह ने टी-20 इंटरनेशनल में अबतक 71 मैच खेलकर 90 विकेट लिए हैं जिसमें उनका बेस्ट गेंदबाजी परफॉर्मेंस 7 रन देकर तीन विकेट रहा है. 

एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ जसप्रीत बुमराह का परफॉर्मेंस (Jasprit Bumrah against Pakistan in Asia Cup)

2016 में भारत के लिए डेब्यू करने के बाद से, बुमराह ने एशिया कप में कुल 9 मैच खेले हैं (8 वनडे और 1 T20I). अपने आठ वनडे मैचों में, इस भारतीय तेज गेंदबाज ने बांग्लादेश के खिलाफ 3/37 के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ 12 विकेट लिए.  31 साल के बुमराह ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ चार वनडे मैच खेले, जिसमें उन्होंने 2/23 के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ 5 विकेट लिए.  T20I में, बुमराह ने कुल छह मैच खेले.  इन छह मैचों में से, इस भारतीय गेंदबाज ने 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ केवल एक मैच खेला, जिसमें उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला. 

