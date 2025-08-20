विज्ञापन
पाकिस्तान के खिलाफ जब 8 रन पर 3 भारतीय बैटर लौट गए थे पवेलियन, फिर ये खिलाड़ी बना था संकटमोचक
IND vs PAK Asia Cup Clash

India vs Pakistan Asia Cup 2016 Match: एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है. टूर्नामेंट से पहले भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमों ने अपने-अपने स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. क्रिकेट फैंस के लिए सबसे बड़ा आकर्षण हमेशा से ही भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला रहा है. ऐसे में जब दोनों टीमें इस साल एशिया कप में आमने-सामने होंगी, तो पुरानी यादें ताज़ा होना लाज़मी है. इसी कड़ी में 2016 का एशिया कप मैच नंबर-4 (मीरपुर, बांग्लादेश) आज भी क्रिकेट प्रेमियों को याद है. एशिया कप टूर्नामेंट को साल 2016 में पहली बार टी20 फॉर्मेट को शामिल किया गया था.

एशिया कप 2016 भारत बनाम पाकिस्तान मैच

भारत ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की धारदार गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान की टीम सिर्फ 17.3 ओवर में 83 रन पर ही सिमट गई. पाकिस्तान की ओर से सरफराज अहमद ने सबसे ज्यादा 25 रन बनाए वहीं भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट हासिल किए.

भारत के लिए लक्ष्य जरूर आसान था, लेकिन शुरुआत में मोहम्मद आमिर की घातक गेंदबाजी से भारत की टॉप ऑर्डर फ्लाप हो गई और मात्र 8 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद मैच रोमांचक हो उठा. ऐसे वक्त में विराट कोहली ने धैर्य और क्लास का परिचय देते हुए मुश्किल पिच पर 51 गेंदों में 49 रन बनाए और भारत को 15.3 ओवर में 5 विकेट से जीत दिला दी. इस मैच को गेंदबाजों के दबदबे और कोहली की जुझारू पारी के लिए आज भी याद किया जाता है.

2025 एशिया कप में फिर होगी टक्कर

अब जब दोनों टीमों ने एशिया कप 2025 के लिए अपने स्क्वॉड घोषित कर दिए हैं, फैंस को एक बार फिर से हाई-वोल्टेज मुकाबले की उम्मीद है. भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हमेशा से क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं रही है. फैंस की नजरें एक बार फिर ऐसे ही रोमांच को देखने के लिए बेताब होंगी. हालांकि इस बार विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज नजर नहीं आएंगे क्योंकि रोहित और विराट साल 2024 में टीम इंडिया के टी20 विश्व कप चैंपियन बनने के बाद संन्यास का ऐलान कर दिया था, वहीं पाकिस्तान के एशिया कप टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है.

एशिया कप 2025 भारतीय टीम स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

एशिया कप 2025 पाकिस्तान टीम स्क्वॉड: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद , फहीम अशरफ , फखर जमान, हारिस रऊफ , हसन अली, हसन नवाज , हुसैन तलत, खुशदिल शाह , मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब , सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मोकिम

