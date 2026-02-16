Video: शाहीन अफरीदी-उस्मान तारिक हाथ मिलाने के लिए करते रहे इंतजार, भारतीय खिलाड़ियों ने उनकी तरफ देखा तक नहीं

India vs Pakistan Handshake Row: कोलंबो में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराकर धमाकेदार जीत हासिल की, भारत की जीत में ईशान किशन हीरो रहे और 77 रन की पारी खेली, ईशान को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया, इस मैच में भारत ने पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाने की नीति बरकार रखी. पहले टॉस के समय भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया तो वहीं, दूसरी ओर जब भारत ने मैच जीता तो भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. यहां तक कि शाहीन अफरीदी और उस्मान तारिक कुछ समय के लिए मैदान पर खड़े थे और भारतीय खिलाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में ऐसा ही प्रतित हो रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी और उस्मान तारिक मैच खत्म होने के बाद भारतीय टीम से हाथ मिलाने का इंतज़ार करते हुए मैदान पर थोड़ी देर के लिए रूक गए थे लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारतीय खिलाड़ियों ने उनकी तरफ नहीं देखा तो वो उलटे पांव अपने ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ने लगे. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

Shaheen Shah Afridi and Usman Tariq kept waiting for the Indian team to shake hands.



Chad Indian team didn't even look at them.🗿💀



Unreal beizzati of Pakistanis.😭🤣🔥#INDvsPAK pic.twitter.com/UKf9DrBE8V — Rohan💫 (@rohann__45) February 16, 2026

दरअसल, सूर्यकुमार ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के सम्मान और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए यह नीति अपनाई है. यह बात तब साफ हो गई थी जब सूर्यकुमार और सलमान में से किसी ने भी हाथ मिलाने का वादा नहीं किया था जबकि पाकिस्तान के कप्तान ने कहा कि वह क्रिकेट की भावना को ‘बनाए रखना' चाहेंगे..

अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले की कड़वी यादें अब भी भारतीय टीम के मन में ताजा हैं. दुबई में टूर्नामेंट से पहले कप्तानों की प्रेस कांफ्रेंस में सूर्यकुमार के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से हाथ मिलाने के बाद भारी विरोध हुआ था.