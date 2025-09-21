India vs Pakistan Free LIVE Streaming, Asia Cup 2025: भारत में Sony LIV के अलावा फ्री में ऐसे देख सकेंगे IND vs PAK मैच का Live Telecast

India vs Pakistan LIVE Streaming, Asia Cup: सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के बीच सुपरहिट मुकाबला खेला जाएगा. ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया था. ग्रुप स्टेज में मैच से ज्यादा नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी ने ज्यादा बवाल मचाया था. भारत के खिलाड़ियों की ओर से हाथ न मिलाने को लेकर पाकिस्तानी बोर्ड खफा हो गया और उल्टी-सीधी हरकतें करने लगा. पाकिस्तानी बोर्ड ने पहले मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग भी आईसीसी से कर दी जिसे आईसीसी ने खारिज कर दिया. फिर पाकिस्तानी बोर्ड ने एशिया कप से हटने की झूठी धमकी भी दी, बाद में पाकिस्तानी बोर्ड ने यूएई के खिलाफ मैच से पहले अपनी प्रेस कांफ्रेंस रद्द कर दी. यही नहीं, सुपर 4 में भारत के खिलाफ मैच से एक दिन पहले पाकिस्तान ने एक बार फिर बचकाना हरकत की और प्रेस कांफ्रेंस को रद्द कर दिया. अब आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला है. (When and Where to watch Live India vs Pakistan Super 4 Match in Asia Cup 2025 Live streaming details)

ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तानी टीम समय पर मैच खेलने स्टेडियम में आएगी या नहीं, बता दें कि यूएई के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान ने खूब ड्रामा किया था जिसके कारण मैच एक घंटे देरी से शुरू हुआ था.

क्या एशिया कप 2025 सुपर 4 में भारत -पाक मैच का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स, डीडी फ्री डिश और दूरदर्शन नेशनल टीवी पर उपलब्ध होगा? (Is Asia Cup 2025 Super 4 LIVE Streaming Telecast Available on DD Sports, DD Free Dish and Doordarshan National TV?)

बता दें कि सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास एशिया कप 2025 के प्रसारण अधिकार हैं और यह केबल टीवी या डीटीएच प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा. वहीं, एशिया कप 2025 का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर भी उपलब्ध होगा, लेकिन केवल भारत के मैचों को ही डीडी फ्री डिश पर देख पाएंगे. एशिया कप 2025 का फाइनल भी डीडी फ्री डिश उपयोगकर्ताओं के लिए डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर उपलब्ध होगा.

फैन कोड पर भी देख सकते हैं एशिया कप में सुपर, भारत -पाक मैच

एशिया कप के मैच आप फैन कोड पर भी देख सकते हैं. इस एप को डाउनलोड करके आप मैच का मजा भारत में ले सकते हैं. बता दें कि अगर आपको एक मैच को देखना है तो इसके लिए आपको 25 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं, पूरा एशिया कप का पैकेज लेना है तो 189 रन रुपये खर्च करने पड़ेंगे. यानी सुपर 4 में भारत -पाक मैच आपको सिर्फ देखना है तो 25 रुपये खर्च करने होंगे. (Asia Cup 2025 Super 4 )

टीम इस प्रकार हैं: (India vs Pakistan – Asia Cup Super Fours: start time, team news and lineups)

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा।

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मोकिम।