विज्ञापन

Success Story: शादी के 18 साल, 3 बच्चों के बाद पास की UP PCS परीक्षा, ताने मिलते थे 'इस उम्र में पढ़ने का भूत सवार है'

आज सक्सेस स्टोरी में हम बात करेंगे दीपा भाटी की जिन्होंने UP PCS परीक्षा पास कर महिलाओं के लिए प्रेरणा बनीं. पढ़िए उनकी जर्नी.

Read Time: 3 mins
Share
Success Story: शादी के 18 साल, 3 बच्चों के बाद पास की UP PCS परीक्षा, ताने मिलते थे 'इस उम्र में पढ़ने का भूत सवार है'
नई दिल्ली:

Success Story: अक्सर आपने लड़िकयों के करियर को लेकर लोगों को हल्के में लेते देखा होगा. महिलाओं के लिए सबसे जरूरी काम माना जाता है शादी करना, बच्चे करना और घर परिवार का ख्याल रखना. करियर इन सब के बाद अगर समय बच जाए तो कर सकते हैं नहीं तो कोई बात नहीं. लेकिन महिलाओं को अपने बारे में खुद ही सोचना होगा. क्योंकि उनके बारे में कोई नहीं सोचता. परिवार के लिए लड़की की शादी हो गई और बच्चे हो गए तो फिर काम क्या ही करना. ज्यादातर महिलाएं ऐसा करती भी हैं, लेकिन जो समाज के बेड़ियों को तोड़ती हैं और अपने लिए रास्ता खुद बनाती हैं उन्हें इतिहास याद रखता हैं और फिर वह दूसरों के लिए उदाहरण बन जाती है.

तैयारी के दौरान मिलते थे ताने

आज हम उसी उदाहरण की बात करेंगे जो हर महिला के लिए एक प्रेरणा है, जो परिवार और बच्चों में बंधकर अपने लिए नहीं सोच पाती. आज सक्सेस स्टोरी की सीरीज में बात करेंगे दीपा भाटी की. जो शादी के 18 साल बाद और 3 बच्चे होने के बाद यूपी पीसीएस की परीक्षा पास ही और एक अधिकारी बनीं. कम उम्र में शादी होने के कारण उन्होंने जल्दी घर परिवार संभालना शुरू कर दिया था. उन्होंने टीचिंग करना शुरू किया, लेकिन गले में दिक्कत आने के कारण डॉक्टर ने ज्यादा बोलने से मना कर दिया था. अब दीप काफी परेशान रहने लगीं. 

फिर किसी ने दीपा भाटी को यूपी पीसीएस परीक्षा की तैयारी करने का सुझाव दिया. इस बात को उन्होंने सीरियसली लिया और घर के काम जल्दी करके बच्चों को स्कूल भेजकर दीप पढ़ने में लग जाती. इस दौरान उन्हें काफी ताने सुनने को मिलते थे. लेकिन इन सब को इग्नोर करने के बाद अपनी पढ़ाई में लगी रही. 

एक बार में नहीं मिली सफलता

दीपा भाटी ने जब पहली बार यूपी पीसीएस की परीक्षा दी तो पहली बार में सफल नहीं हो पाईं. फिर उन्होंने दोबारा कोशिश की लेकिन दूसरी बार भी सफलता नहीं मिली. लेकिन हिम्मत न हारने वालीं दीपा ने एक बार और कोशिश की. आखिरकार उन्होंने परीक्षा पास कर ली और साल 2021 में यूपी पीसीएस (UP PCS Exam 2025) परीक्षा पास कर 166वीं रैंक हासिल की. उनका सेलेक्शन राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के प्राचार्य पद के लिए हो गया. आज भले ही इस बात को सालों को गए हों लेकिन उनकी कहानी आज भी लोगों को मोटिवेट करती है. 

ये भी पढ़ें-PCS ऑफिसर स्वाती गुप्ता ने मिलने के लिए रखी ये शर्त, बनना होगा टॉप फैन
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Success Story, Success Story Hindi, Success Story Ias, Success Story In Hind, Success Story In India
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com