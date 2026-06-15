IND W vs PAK W: मैदान पर 'दंगल' के वायरल वीडियो से इंटरनेट पर मचा हड़कंप, जानिए इसके पीछे की असली कहानी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, सोशल मीडिया पर किसी भी चीज पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता. रविवार को महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच में भारत ने पाकिस्तान पर शानदार जीत हासिल की, और इसी दौरान दोनों टीमों की खिलाड़ियों का एक वीडियो वायरल हो गया. वीडियो में एक पाकिस्तानी खिलाड़ी पिच के बीच में एक भारतीय बल्लेबाज पर हमला करती हुई दिखी, जिसके बाद अंपायर और दूसरी खिलाड़ियों को बीच-बचाव करके उन्हें अलग करना पड़ा. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और सीमा के दोनों ओर के फैंस ने इस पर प्रतिक्रिया दी. कुछ लोगों ने तो यह भी सवाल उठाया कि क्या ऐसी कोई घटना सच में हुई थी. हालांकि, यह वीडियो नकली है.
ऐसा लगता है कि यह वायरल वीडियो AI का इस्तेमाल करके बनाया गया है, क्योंकि मैदान पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी. यहां वीडियो है:
Things got tense in the middle as Harmanpreet Kaur and Fatima Sana Sheikh exchanged some heated words during the India vs Pakistan showdown. 😤🔥👀#INDvsPAK pic.twitter.com/62BZPjzkKr— Faruk (@uf2151593) June 14, 2026
मैच की बात करें तो, उप-कप्तान स्मृति मंधाना की शानदार हाफ-सेंचुरी, ऋचा घोष की तूफानी पारी और दीप्ति के पांच विकेट इस मैच की खास बातें रहीं. 50-ओवर की चैंपियन भारतीय टीम ने रविवार को बर्मिंघम में पाकिस्तान पर 64 रन की जीत के साथ अपने ICC महिला T20 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत की.
चार ओवर में 5/10 के आंकड़े हासिल करने के बाद, दीप्ति ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान कहा, "मैं बहुत आभारी हूं. मुझे इस तरह की पिचें पसंद हैं. इसका पूरा श्रेय टीम को जाता है, और मैं बहुत आभारी हूं. हनुमान जी महान हैं. मुझे ICC टूर्नामेंट पसंद हैं. (आज इस पिच पर गेंदबाजी करने का राज़ क्या था?) मुझे लगता है कि गेंद टर्न हो रही थी, इसलिए मैंने हर गेंद और हर ओवर में अपनी गति बदली. इससे मुझे बहुत मदद मिली. मुझे हवा में थोड़ी धीमी गेंदबाजी करनी थी, बस खुद पर भरोसा रखना था और सही जगह पर गेंदबाजी करनी थी. मैं बस यही कर रही थी."
इस रोमांचक मुकाबले में 18,814 लोगों की भारी भीड़ जुटी, जो महिला T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज मैच में अब तक की सबसे ज़्यादा भीड़ थी. दीप्ति ने फैंस से टीम इंडिया को मिले समर्थन पर खुशी जताई.
उन्होंने कहा, "हम हर मैच में यही चाहते हैं कि वे आते रहें और समर्थन करते रहें. और खासकर मैं स्मृति और हैरी दी की पार्टनरशिप (तीसरे विकेट के लिए 91 रन) का ज़िक्र करना चाहूंगी. वहीं से मैच का रुख बदल गया." टूर्नामेंट से पहले कुछ मैचों में विकेट न मिलने के बावजूद उन्होंने कहा, "जब मुझे विकेट नहीं मिले तो मैं परेशान नहीं हुई, बल्कि मुझे हमेशा खुद पर भरोसा रहा कि सही समय आने पर मैं टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करूंगी; मैं इसी तरह खेलती और गेंदबाज़ी करती हूं." दीप्ति शर्मा ICC महिला ODI वर्ल्ड कप, 2025 में 'प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट' भी रही थीं.
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