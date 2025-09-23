विज्ञापन
Ind vs Pak: 'हमें मत छेड़ो, वर्ना...', पठान ने दी वॉर्निंग, पूर्व ऑलराउंडर ने बताया, पाकिस्तानी मैदान पर हदें पार कर रहे

Irfan Pathan's revelation: रविवार को खेले गए मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बर्ताव भारतीय दिग्गजों और मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है

India vs Pakistan, Super Fours: भारतीय पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान
  • एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों का बर्ताव विवादित रहा है
  • साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ के व्यवहार से टीम की मनोदशा पर सवाल उठे हैं
  • अभिषेक शर्मा ने मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों की अनुचित भाषा पर प्रतिक्रिया दी है
एशिया कप (Asia Cup 2025) में रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए महामुकाबले में  पाकिस्तानी खिलाड़ियों खासकर अर्द्धशतक बनाने वाले  साहिबजादा (Sahibzada Farhan) और हारिस रऊफ (Haris Rauf) का बर्ताव चर्चा का विषय बना हुआ है. इन खिलाड़ियों की हरकतों से साफ लग रहा है कि इनके जह़न में क्रिकेट नहीं, बल्कि कुछ और ही चल रहा है. ऐसा लग रहा है कि यह टीम क्रिकेट खेलने नहीं बल्कि कुछ और ही भाव लिए यूएई पहुंची हैं. बहरहाल, रविवार को जब अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) के हाथों बुरी तरह पिटाई खाने के बाद उसके बॉलरों ने आपा खोया है, तो इन युवा खिलाड़ियों ने शब्दबाण चलाने में गुरेज नहीं किया. बहरहाल, अब पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने खुलासा करते हुए कहा है कि मैदान पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बर्ताव से अपनी हदें पार कर दीं. वहीं, पठान ने यह भी कहा कि आप हमें मत छेड़ो, वर्मा हम शब्दों से भी जवाब देंगे और बल्ले से भी.

पठान ने X पर पोस्ट किए वीडियो में शुरुआत में टीम इंडिया की तारीफ करते हुए कहा, 'भारतीय टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और इस बाबत भारत को बोलने की जरूरत नहीं है. भारत आगे बढ़ता जाता है, यह भारत का कमाल है, लेकिन मुकाबले में रविवार को बहुत ही ज्यादा अग्रेशन देखने को मिला था.'

अभिषेक शर्मा ने खुलेआम बोला था

पठान आगे बोले, 'बहुत ज्यादा छेड़छाड़ हो रही थी. और अभिषेक शर्मा ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा ऐसी बातें बोली जा रही थीं, जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थीं. इसके बाद अभिषेक और गिल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया कि आप बोलते जाएंगे, हम जीतते जाएंगे.'

'पठान ने कहा कि हमें मत छेड़ो'

वीडियो के आखिर में पठान ने कहा, 'हम जो इंडियन हैं, या जो भी पुराने खिलाड़ी हैं, हम बिना छेड़े कुछ नहीं बोलते. हम चुपचाप रहकर अपना क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी रहे हैं. पहले भी आज भी और आगे भी. लेकिन आप यह उम्मीद मत करो कि आप कोई बात की शुरुआत करोगे, तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे. फिर चाहे ऑस्ट्रेलियाई हों या पाकिस्तानी. हम जवाब देंगे और बल्ले से भी जवाब देंगे'

