IND-PAK के बीच आज सुपरहिट मुकाबला, सबसे बड़ा सवाल, क्या सूर्या मिलाएंगे पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ? जानें सबकुछ

India vs Pakistan – Asia Cup Super Fours: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 में सुपरहिट मुकाबला खेला जाएगा. ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया था. अब एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच हाईवोल्टेज मैच खेला जाएगा. जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो मैच का रोमांच चरम पर होता है लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है. ग्रुप स्टेज में मैच से ज्यादा नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी ने ज्यादा बवाल मचाया था. भारत के खिलाड़ियों की ओर से हाथ न मिलाने को लेकर पाकिस्तानी बोर्ड खफा हो गया और उल्टी-सीधी हरकतें करने लगा. पाकिस्तानी बोर्ड ने पहले मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग भी आईसीसी से कर दी जिसे आईसीसी ने खारिज कर दिया. फिर पाकिस्तानी बोर्ड ने एशिया कप से हटने की झूठी धमकी भी दी, बाद में पाकिस्तानी बोर्ड ने यूएई के खिलाफ मैच से पहले अपनी प्रेस कांफ्रेंस रद्द कर दी.

यही नहीं, सुपर 4 में भारत के खिलाफ मैच से एक दिन पहले पाकिस्तान ने एक बार फिर बचकाना हरकत की और प्रेस कांफ्रेंस को रद्द कर दिया. अब आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला है. (When and Where to watch Live India vs Pakistan Super 4 Match in Asia Cup 2025 Live streaming details) ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तानी टीम समय पर मैच खेलने स्टेडियम में आएगी या नहीं, बता दें कि यूएई के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान ने खूब ड्रामा किया था जिसके कारण मैच एक घंटे देरी से शुरू हुआ था.

पिछले भारत-पाकिस्तान मैच में क्या हुआ था? (What happened in the last India vs Pakistan match?)

भारत ने पहली ही गेंद पर मैच पर अपना दबदबा बना लिया, जब पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज सैम अयूब हार्दिक पांड्या की गेंद पर पॉइंट पर कैच आउट हो गए और अगले ही ओवर में विकेटकीपर मोहम्मद हारिस भी भारत के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट हो गए. शाहीन शाह अफरीदी और लेग स्पिन गेंदबाज सूफियान मुकीम के चार चौकों और दो छक्कों के बाद ही पाकिस्तान ने 19वें ओवर में 100 रन का आंकड़ा पार किया और 128 रन पर आउट हो गया. भारत की मजबूत बल्लेबाजी के लिए यह लक्ष्य आसान था. ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 13 गेंदों पर 31 रनों की आक्रामक पारी खेलकर मैच पाकिस्तान से छीन लिया. आखिर में भारत यह मैच 7 विकेट से जीतने में सफल रहा था.

मैच के बाद क्या हुआ? नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी ने मचाया बवाल (What happened after the match?)

मैच जीतने के तुरंत बाद कप्तान सूर्या अपने बल्लेबाज़ी साथी शिवम दुबे के साथ मैदान से बाहर चले गए, और मैच के बाद पारंपरिक तौर पर पाकिस्तानी कप्तान और टीम से हाथ मिलाए बिना ही मैदान से बाहर गए. पाकिस्तानी खिलाड़ी एक ग्रुप में मैदान पर खड़े रहे और भारतीय टीम और सहयोगी स्टाफ के बाहर आकर हाथ मिलाने का इंतज़ार करने लगे, जैसा कि क्रिकेट मैचों के अंत में होता है. वहीं, भारतीय टीम ने न सिर्फ़ हाथ नहीं मिलाया बल्कि ड्रेसिंग रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया, जबकि इंतज़ार कर रहे पाकिस्तानी खिलाड़ी उन्हें देखते रह गए.

भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ क्यों नहीं मिलाया? (Why did India's players not shake hands with the Pakistani team?)

"ज़िंदगी में कुछ चीज़ें खेल भावना से ऊपर होती हैं," भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से जब उनकी टीम के इस कदम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यह जवाब दिया था. कप्तान सूर्या ने कहा , "हम पहलगाम आतंकी हमले के सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं, और इस जीत को ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लेने वाले हमारे बहादुर सशस्त्र बलों को समर्पित करते हैं. "

पाकिस्तान ने कैसे रिएक्ट किया ? (How did Pakistan respond?)

पाकिस्तान के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने भारतीय क्रिकेट टीम के इस बात का विरोध किया और आईसीसी से शिकायत की. उन्होंने आईसीसी से मान्यता प्राप्त मैच रेफरी पाइक्रॉफ्ट के समक्ष विरोध दर्ज कराया. इसके अलावा, पाकिस्तानी कप्तान आगा ने विरोध स्वरूप प्रजेंटेशन में नहीं पहुंचे थे. तीन दिन बाद, पाकिस्तानी अधिकारियों ने विरोध स्वरूप टूर्नामेंट से हटने पर विचार किया, जिसके कारण यूएई के खिलाफ उनका मैच देरी से शुरू हुआ.

क्या आज कप्तान सूर्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाएंगे (Will Captain Surya shake hands with Pakistani players today?)

पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले प्रेस से बात करते हुए सूर्या ने सीधे तौर पर माना है कि टीम इंडिया वैसे ही व्यवहार करेगी जैसै पहले मैच में पाकिस्तान के साथ किया गया था. उन्होंने खुलकर तो इस बारे में नहीं बताया लेकिन उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर रिएक्ट किया है उसे देखकर समझा जा सकता है कि आजके मैच में भी टीम इंडिया के खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे.

दुबई में भारत vs पाकिस्तान मैच के लिए मौसम कैसा रहेगा ? (What's the weather forecast for India vs Pakistan in Dubai?)

रविवार के लिए मौसम गर्म और उमस भरा रहने का अनुमान है, अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस (106 डिग्री फ़ारेनहाइट) और बादल छाए रहेंगे. शाम को मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा क्योंकि मैच सूर्यास्त के तुरंत बाद शुरू होगा और तापमान 31 डिग्री सेल्सियस (88 डिग्री फ़ारेनहाइट) तक गिर जाएगा.

पाकिस्तान- भारत ने एशिया कप कितनी बार जीता है? (How many times India and Pakistan won the Asia Cup?)

भारत सात बार एशिया कप चैंपियन रहा है और उसने 11 बार फाइनल में प्रवेश किया है, पाकिस्तान ने दो बार - 2000 और 2012 में - ट्रॉफी जीती है और 5 बार फाइनल के लिए क्वालीफाई किया है.

भारत vs पाकिस्तान: टी20 इंटरनेशनल मैचों में आमने-सामने (India vs Pakistan: Head-to-head in T20Is)

2007 में पहले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के बाद से, दोनों देशों के बीच 14 टी20 इंटरनेशनल मैच हुए हैं. भारत ने 11 बार जीत हासिल की है, जिसमें 2007 का पहला मैच भी शामिल है, जो टाई रहा था और फिर सुपर ओवर में फैसला हुआ था.

भारत के इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर (Players to watch: India)

अभिषेक शर्मा:

अभिषेक शर्मा भारत के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं. 24 साल के इस बल्लेबाज का टी20 में 198 का ​​स्ट्राइक रेट है और उन्होंने इस प्रारूप में दो शतक और एक अर्धशतक भी लगाए हैं. अभिषेक शर्मा जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं वह गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होता है. ग्रुप स्टेज में जिस तरह से उन्होंने शाहीन के खिलाफ छक्के और चौके से शुरुआत की थी. उसे देखकर पाकिस्तानी गेंदबाज कांप गए थे. इस बार फिर उनसे यही उम्मीद है.

वरुण चक्रवर्ती, बुमराह और कुलदीप यादव

34 साल के लेग-स्पिन गेंदबाज़ पाकिस्तान के लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं होंगे. उन्होंने 20 टी20I मैचों में 35 विकेट लिए हैं. इस मैच में एक बार फिर उनसे काफी उम्मीद होगी. इसके अलावा कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह पर भी नजर रहेगी.

Photo Credit: X/@furqan_ashfaq77

पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर (Players to watch: Pakistan)

हसन नवाज़

पाकिस्तान अक्सर अपने बल्लेबाज़ों की आधुनिक टी20 बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट की बराबरी न कर पाने के लिए आलोचना की जाती रही है, लेकिन नवाज़ के रूप में, उन्हें इस समस्या का समाधान मिल गया है. 23 साल इस बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट 174 का है, जिसमें 16 टी20 मैचों में एक शतक और दो अर्द्धशतक शामिल हैं.

सुफियान मुकीम: बाएं हाथ के इस कलाई के स्पिनर ने दो साल से भी कम समय में अपनी गेंदबाजी से दुनिया में तहलका मचाया है. 19 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 27 विकेट लिए हैं और सीमित ओवरों के क्रिकेट में पाकिस्तान के गेंदबाजी क्रम का मुख्य आधार हैं.

भारत की संभावित XI (India Predicted XI)

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव

पाकिस्तान की संभावित XI (Pakistan Predicted XI)

साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, फखर जमान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, फहीम अशरफ, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम