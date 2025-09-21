विज्ञापन
विशेष लिंक

Navratri की पूजा के लिए परफेक्ट हैं ये Navdurga Puja Kit, पूजन सामग्री से लेकर विधि बुक तक मिलेगा सब कुछ

यह Navdurga Puja Kit आपके घर की पूजा को बना देगी एकदम परिपूर्ण. इसमें है हर आवश्यक पूजन सामग्री, साथ ही एक विधि बुक जो बताएगी सही पूजा का तरीका. अब देवी की आराधना होगी पूरे श्रद्धा और विधि-विधान के साथ. घर बैठे पाएं सब कुछ एक ही पैक में, संपूर्णता की ओर पहला कदम.

Read Time: 4 min
Share
Link Copied
Navratri की पूजा के लिए परफेक्ट हैं ये Navdurga Puja Kit, पूजन सामग्री से लेकर विधि बुक तक मिलेगा सब कुछ
Navdurga Puja Kit पर ये शानदार डील्स न करें मिस; Photo Credit: Amazon

नवरात्रि का पर्व देवी शक्ति की आराधना का सबसे पवित्र और उल्लासपूर्ण समय होता है. नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है, और हर दिन की पूजा का अपना विशेष महत्व होता है. इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025, सोमवार से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2025 को विजयदशमी के साथ समाप्त होंगे. ऐसे में अगर आपके पास सारी पूजन सामग्री एक ही जगह मिल जाए, तो पूजा न सिर्फ आसान हो जाती है, बल्कि मन भी पूरी तरह भक्त‍ि में डूब जाता है. 

इसी उद्देश्य से तैयार की गई है Navdurga Puja Kit, जो नवरात्रि की हर पूजा को पूर्णता और शुद्धता प्रदान करती है. इस पूजा किट में आपको मिलती है हर वो चीज़ जो नवरात्रि की पूजा के लिए आवश्यक होती है, जैसे कलश, रोली, चावल, कपूर, अगरबत्ती, देवी की तस्वीर, चुनरी, नारियल, फूल, और विशेष पूजा विधि बुक. यह किट न सिर्फ सामग्री देती है, बल्कि पूजा की सही विधि भी बताती है, जिससे आप हर दिन की पूजा को विधिपूर्वक और श्रद्धा से कर सकें. 

Navdurga Puja Kitफीचर्सरेटिंगरेट
INDVIK Durgamata Basic Navratri Puja Kit21 जरूरी पूजन आइटम 5₹449
Pujahome Navratri Puja Samagri Kitइस किट में 50 जरूरी आइटम शामिल हैं5₹998
AyodhyaShri™Navratri Puja Kit40+ पूजन आइटम5₹799
ARKAM Navdurga Puja Kitहैंडक्राफ्ट माता की चुनरी और श्रृंगार का सामान4.7₹499
DHYAANDHARA Durga Puja Samagri Kitसुंदर पैकिंग और विस्तृत सामग्री4.3₹881

Navdurga Puja Kit पर ये शानदार डील्स न करें मिस 

1. INDVIK Durgamata Basic Navratri Puja Kit 

INDVIK दुर्गामाता बेसिक नवरात्रि पूजा किट में मिलते हैं 21 जरूरी पूजन आइटम, जो आपकी नवरात्रि पूजा को बनाते हैं आसान और पूर्ण. इसमें शामिल हैं कलश, रोली, चुनरी, नारियल और पूजा विधि बुक जैसी हर ज़रूरी सामग्री. अब आपको घर बैठे मिलेगी पूरी तैयारी. 

2. Pujahome Navratri Puja Samagri Kit

Pujahome नवरात्रि पूजा सामग्री किट में मिलते हैं 50 जरूरी आइटम, जो आपकी दुर्गा पूजन और घट स्थापना को बनाते हैं पूरी तरह शुभ और आसान. मां लक्ष्मी, अम्बे और दुर्गा की पूजा के लिए इसमें है हर आवश्यक सामग्री मौजूद है. अब नवरात्रि की तैयारी करें बिना किसी भागदौड़ के. 

3. AyodhyaShri™Navratri Puja Kit 

AyodhyaShri™ नवरात्रि पूजा किट में मिलते हैं 40+ पूजन आइटम, जो दुर्गा पूजन को बनाते हैं पूरी तरह शुभ और आसान. इसमें शामिल है पीतल का सुंदर दीया और पूजा विधि पुस्तक, जिससे हर दिन की पूजा हो विधिपूर्वक और भक्त‍ि से भरपूर. घट स्थापना से लेकर नवदुर्गा आराधना तक, यह किट आपकी संपूर्ण पूजा का भरोसेमंद साथी है. 

4. ARKAM Navdurga Puja Kit

ARKAM नवदुर्गा पूजा किट के साथ करें नवरात्रि पूजन की पूरी तैयारी. इसमें शामिल हैं सभी ज़रूरी सामग्री और हिंदी में विस्तृत पूजा विधि, जिससे हर दिन की पूजा हो सही और श्रद्धा से भरपूर. इसमें हैंडक्राफ्ट माता की चुनरी और श्रृंगार का सामान के साथ नवदुर्गा फोटो भी शामिल है. दुर्गा पूजन के लिए यह किट है एक परफेक्ट समाधान. 

5. DHYAANDHARA Durga Puja Samagri Kit

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

DHYAANDHARA दुर्गा पूजा सामग्री किट में मिलते हैं 51 जरूरी आइटम, जो नवरात्रि और माता रानी की पूजा को बनाते हैं पूरी तरह शुभ और आसान. घट स्थापना से लेकर आरती तक, हर चरण के लिए इस किट में पूरी तैयारी है. सुंदर पैकिंग और विस्तृत सामग्री के साथ यह किट हर भक्त के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है. इसमें प्रीमियम क्वालिटी वाली पूजा सामग्री आपको मिल जाएगी. 

नवरात्रि के इन पावन दिनों में जब वातावरण भक्त‍ि और ऊर्जा से भरा होता है, तब Navdurga Puja Kit आपके पूजा अनुभव को और भी दिव्य बना देती है. यह न सिर्फ एक किट है, बल्कि एक सम्पूर्ण समाधान है आपकी श्रद्धा को सही रूप देने का. यह किट Amazon पर उपलब्ध है, जिससे आप इसे आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं और समय पर प्राप्त कर सकते हैं. यह सुविधा विशेष रूप से उन परिवारों के लिए उपयोगी है जो ट्रेडिशनल पूजा को मॉडर्न सुविधा के साथ निभाना चाहते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें
फॉलो करे:
Navdurga Puja Kit, Navratri Puja Ke Upay, Navratri Puja Kit Online, Navratri Puja Essentials, Amazon Offers
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com