IND vs PAK: 'मैं कहूंगा कि जो...' सूर्या पर बदजुबानी करने वाले मोहम्मद यूसुफ को लेकर आगबबूला हुए शोएब अख्तर

Shoaib Akhtar angry on Mohammad Yousuf: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को दुबई में खेला गया, यह मुकाबला चर्चा में बना हुआ रहा. वजह है भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और भारतीय टीम द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाना. पाकिस्तान टीम और पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर इसे अपना अपमान समझ रहे हैं. हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने लाइव टीवी पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. समा टीवी पर आयोजित ऐसे ही एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने सूर्यकुमार यादव के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। कार्यक्रम की एंकर ने समझा की यूसुफ शायद नाम लेने में गलती कर रहे हैं, इसलिए सूर्यकुमार यादव का नाम उन्होंने लिया। इसके बावजूद यूसुफ नहीं माने और भारतीय कप्तान के लिए लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर विवाद हुआ.

शोएब अख्तर ने पाक पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ को लगाई फटकार

वहीं, अब सुपर 4 में भारत-पाक मैच (Super 4, India vs Pakistan , Asia Cup 2025) को लेकर शोएब अख्तर ने रिएक्ट किया और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ को सूर्यकुमार यादव के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लिए फटकार लगाई है. पाकिस्तान के टीवी न्यूज चैनल PTV स्पोर्ट्स पर बात करते हुए अख्तर ने इस मामले में मोहम्मद यूसुफ को गलत बताया है.

अख्तर ने कहा कि, "उन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो कोई बात नहीं है लेकिन हमें कोशिश करते रहना चाहिए, आप अपने पडोसी से कभी नाराज रहते हो. लेकिन हां.. देखिए आपको किसी की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है. आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं. देखिए हमें पता है कि उनके हाथ न मिलाने से हम सभी दुखी है. हम समझते हैं. लेकिन आपको हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहना होगा. आप पड़ोसियों के साथ कब तक नाराज रहा जा सक सकता है. लेकिन आपको इसका समाधान निकालना होगा और शांत रहकर इसका समाधान करना होगा".

पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज अख्तर ने आगे कहा, "हाथ नहीं मिलाना कोई समाधान नहीं है. आपको इससे आगे सोचना होगा. जो हुआ सो हुआ, आज भी हाथ नहीं मिलाते तो हम फिर कोशिश करेंगे. लेकिन मैं कहूंगा कि जो टीवी पर बैठकर इस बारे में बात कर रहे हैं, मेरी उनसे विनती है कि आप किसी खिलाड़ी का नाम लेकर कुछ न कहें, हमारे लिए भारत के क्रिकेटर भी अहम है. हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए. करनी पडे़गी. आप किसी को नाम से नहीं बुला सकते, किसी को आप गाली नहीं दे सकते हैं. सबको बोलने का हकदार है लेकिन इसे आप अच्छे लफ्जों में बयान किजिए. मैं तो यही कहूंगा कि भारत और पाकिस्तान दोस्ती की तरह की मैदान पर भी बर्ताव करे."

मैच से पहले पाकिस्तानी टीम को दी सलाह

अख्तर ने मैच को लेकर भी बात की और कहा कि, पाकिस्तान को अपनी प्लेइंग इलेवन पर काम करना होगा. उन्हें ऐसे 11 खिलाड़ियों का चुनाव करना होगा जिससे टीम पाकिस्तान दवाब में न आ सके.

एशिया कप 2025: भारत बनाम पाकिस्तान टीमें पर एक नजर

भारतीय क्रिकेट टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह

पाकिस्तान क्रिकेट टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफयान मोकिम

