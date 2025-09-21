पीएम मोदी आज शाम 5 बजे देश को करेंगे संबोधित, क्या GST सुधारों पर कर सकते हैं बड़ा ऐलान?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे और माना जा रहा है कि वह इस दौरान जीएसटी सुधारों पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं. केंद्र सरकार कल से देशभर में नए जीएसटी सुधार लागू करने जा रही है, जिन्हें लेकर लंबे समय से तैयारी चल रही थी. सूत्रों के मुताबिक़ इन सुधारों का मकसद कर प्रणाली को सरल बनाना और कारोबारियों को राहत देना है. उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी अपने संबोधन में नए ढांचे की मुख्य बातें साझा करेंगे और बताएंगे कि इसका आम नागरिक और व्यापार जगत पर क्या असर पड़ेगा.

जीएसटी लागू होने के बाद से यह सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है, जिससे न केवल कर चोरी पर अंकुश लगेगा बल्कि राजस्व संग्रह भी बढ़ेगा. देशभर की निगाहें अब पीएम मोदी के संबोधन पर टिकी हैं, जो कर सुधारों के नए युग की दिशा तय कर सकता है.