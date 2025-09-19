विज्ञापन
विशेष लिंक
6 minutes ago

India vs Oman LIVE, Asia Cup 2025 Today Match Live Cricket Score Updates: अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में एशिया कप 2025 का ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला भारत और ओमान के बीच खेला जाना है. भारत जहां पहले ही सुपर-4 में जगह बना चुका है, वहीं ओमान पहले ही बाहर हो चुका है. ऐसे में यह मुकाबला औपचारिकता भर है. हालांकि, टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला इस लिहाज से अलग है क्योंकि यह भारत का 250वां टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच है. भारतीय टीम लीग स्टेज में यूएई और पाकिस्तान को हरा चुकी है और उसकी नजरें ओमान के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद जीत की हैट्रिक लगाने की होगी. (Live Scorecard)

भारत ने टी20 फॉर्मेट में अब तक कभी ओमान के खिलाफ कोई मैच नहीं खेला है, लेकिन टीम इंडिया के आंकड़ों पर नजर डालें, तो उसके सामने ओमान की टीम बेहद कमजोर नजर आती है. ऐसे में शुक्रवार को खेले जाने वाले मुकाबले में टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आता है.

Here are the Live Score and Updates of India vs Oman, Asia Cup 2025 Group A match Straight From Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi

Sep 19, 2025 18:57 (IST)
Link Copied
Share

India vs Oman LIVE: भारत का टी20 अंतरराष्ट्रीय का रिकॉर्ड

भारत ने अभी तक 249 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 166 मुकाबलों में जीत दर्ज की है जबकि 71 में भारत को हार का सामना करना पड़ा है. 6 मैच टाई हुए हैं और इतने ही मैचों का कोई रिजल्ट नहीं आया है. भारत का हार जीत का रेश्यू 2.338 का है.

Sep 19, 2025 18:55 (IST)
Link Copied
Share

India vs Oman LIVE: भारत का 250वां मुकाबला

यह भारतीय टीम का 250वां टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच है. टीम इंडिया टी20 अंतरराष्ट्रीय में 250 मैच खेलने वाली दूसरी टीम होगी. भारत से अधिक टी20 अंतरराष्ट्रीय सिर्फ पाकिस्तान ने खेले हैं, लेकिन भारत ने अधिक मैच जीते हैं.

Sep 19, 2025 18:54 (IST)
Link Copied
Share

India vs Oman LIVE: ओमान के खिलाफ होगा पहला मैच

भारत और ओमान इससे पहले कभी भी टी20 अंतरराष्ट्रीय में नहीं भिड़ी हैं. दोनों टीमें आज पहली बार भिड़ेंगी. 

Sep 19, 2025 18:52 (IST)
Link Copied
Share

India vs Oman LIVE: क्या बुमराह को मिलेगा आराम?

आज का मैच बस औपचारिकता भर है और ओमान जैसी कमजोर टीम के खिलाफ क्या बुमराह को आराम देने का फैसला लिया जाता है, यह भी देखने वाली बात होगी. अगर बुमराह को आराम मिलता है तो अर्शदीप या हर्षित में से कोई एक प्लेइंग इलेवन में आ सकता है.

Sep 19, 2025 18:51 (IST)
Link Copied
Share

India vs Oman LIVE: क्या टॉस जीतकर बल्लेबाजी करेगी टीम इंडिया?

ओमान की टीम बहुत मजबूत नहीं है. दूसरी तरफ टॉप ऑर्डर को छोड़ दें तो भारतीय टीम के बल्लेबाजों को अपना जलवा दिखाने का मौका नहीं मिला है. ऐसे में देखना होगा कि क्या आज मैनेजमेंट बल्लेबाजों को मौका देता है या नहीं. सूर्या क्या निचले क्रम में आते हैं या फिर मैनेजमेंट पहले दो मैचों की तरह ही जाता है, यह देखना होगा.

Sep 19, 2025 18:47 (IST)
Link Copied
Share

India vs Oman LIVE: कैसी है पिच

दुबई की तुलना में आबू धाबी की पिच स्पिनर्स के लिए कम मददगार है. शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है, जिसके बाद पिच बल्लेबाजी के लिए आसान हो सकती है. आबू धाबी में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मुकाबले के दौरान बारिश की आशंका नहीं है.

Sep 19, 2025 18:46 (IST)
Link Copied
Share

India vs Oman LIVE Updates: ऐसी हैं दोनों टीमें

भारत की टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा. 

ओमान की टीम: आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), वसीम अली, हसनैन शाह, शाह फैसल, जितेन रामानंदी, आर्यन बिष्ट, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, करण सोनावले, आशीष ओडेदरा, मोहम्मद इमरान, जिक्रिया इस्लाम, नदीम खान, सुफियान यूसुफ.

Sep 19, 2025 18:46 (IST)
Link Copied
Share

India vs Oman LIVE: जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी टीम इंडिया

नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. भारत आज ओमान के खिलाफ लीग स्टेज का अपना आखिरी मुकाबला खेलेगा. टीम इंडिया जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
India, Oman, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now