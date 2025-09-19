India vs Oman LIVE, Asia Cup 2025 Today Match Live Cricket Score Updates: अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में एशिया कप 2025 का ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला भारत और ओमान के बीच खेला जाना है. भारत जहां पहले ही सुपर-4 में जगह बना चुका है, वहीं ओमान पहले ही बाहर हो चुका है. ऐसे में यह मुकाबला औपचारिकता भर है. हालांकि, टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला इस लिहाज से अलग है क्योंकि यह भारत का 250वां टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच है. भारतीय टीम लीग स्टेज में यूएई और पाकिस्तान को हरा चुकी है और उसकी नजरें ओमान के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद जीत की हैट्रिक लगाने की होगी. (Live Scorecard)

भारत ने टी20 फॉर्मेट में अब तक कभी ओमान के खिलाफ कोई मैच नहीं खेला है, लेकिन टीम इंडिया के आंकड़ों पर नजर डालें, तो उसके सामने ओमान की टीम बेहद कमजोर नजर आती है. ऐसे में शुक्रवार को खेले जाने वाले मुकाबले में टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आता है.

Here are the Live Score and Updates of India vs Oman, Asia Cup 2025 Group A match Straight From Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi