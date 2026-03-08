India vs New Zealand LIVE Score, T20 World Cup 2026 Final Match Today: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है.भारतीय टीम इस मुकाबले में बिना किसी बदलाव के उतरी है, जबकि न्यूजीलैंड ने एक बदलाव किया है. (Live Scorecard)
ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह
न्यूजीलैंड प्लेइंग इलेवन: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिचेल सेंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी
Here are the Live Score of India vs New Zealand Final T20 World Cup 2026 Straight from Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
India vs New Zealand Final Live Score: ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह
न्यूजीलैंड प्लेइंग इलेवन: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिचेल सेंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी
India vs New Zealand Final Live Score: न्यूजीलैंड ने जीता टॉस
सिक्का उछाला कप्तान सूर्यकुमार यादव ने और गिरा न्यूजीलैंड के पक्ष में. न्यूजीलैंड के कप्तान मिचैंल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. खिबाती मुकाबले में न्यूजीलैंड एक बदालव के साथ उतरी है. जबकि भारत ने कोई बदलाव नहीं किया है.
India vs New Zealand Final Live Score: कोच गंभीर के साथ कप्तान सूर्या
कोच गौतम गंभीर के साथ कप्तान सूर्यकुमार यादव नजर आ रहे हैं. उनके हाथ में टीम शीट है. सिक्का उछालेंगे वो आज. दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के कप्तान सैंटनर आ चुके हैं. अब से कुछ पलों बाद टॉस होगा. दोनों टीमों ने सीट बदल ली है. टॉस से पहले हार्दिक ने कप्तान के कानों में कुछ कहा है.
India vs New Zealand Final Live Score: ये दो आउट आधा मैच मुठ्ठी में
फिन एलन और टिम सेफर्ट को अगर टीम इंडिया ने सस्ते में आउट किया तो भारत आधा मैच मुठ्ठी में कर लेगा. न्यूजीलैंड के लिए इन दोनों बल्लेबाजों ने जारी टूर्नामेंट में 48 फीसदी रन बनाए हैं. इस पिच पर हाई स्कोरिंग मैच होगा.
India vs New Zealand Final Live Score: थोड़ी देर में टॉस
थोड़ी देर में टॉस होगा. दोनों कप्तान तैयार होंगे. भारतीय कप्तान के सामने सवाल होगा- कुलदीप या वरुण. थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी. टी20 अंतरराष्ट्रीय में नंबर-1 गेंदबाज की इस टूर्मामेंट में जबरदस्त पिटाई हुई है. वरुण का न्यूजीलैंड के किसी भी बल्लेबाज के सामने रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, जबकि कुलदीप का ग्लेन फिलिप के खिलाफ रिकॉर्ड दमदार है. क्या मैचअप को देखते हुए आज कुलदीप को मौका मिलेगा.
India vs New Zealand Final Live Score: अर्शदीप पर होंगी नजरें
अर्शदीप सिंह को ब्लैककैप्स के खिलाफ खेलना पसंद है. उन्होंने केवल 9 मैचों में उनके खिलाफ 17 विकेट लिए हैं और बड़े दिन पर उन्हें खेलने का मौका पाकर वह उत्साहित होंगे. वहीं रिकी की परफॉर्मेंस अभी भी जारी है. टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल के टॉस में क्या देरी होगी? थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा.
India vs New Zealand Final Live Score: हाईस्कोरिंग होगा मैच!
इयान बिशप और इयोन मॉर्गन ने मेगा फाइनल के लिए अपनी पिच रिपोर्ट पेश कर दी है. उन्होंने बताया,"यह पिच स्पष्ट रूप से गहरे रंग का है. और फिर मेरे बायीं ओर, जल्दी से, यह लाल रंग है. और वे दोनों बिल्कुल अलग तरह से खेलते हैं. तो हमें क्या मिला? आज के खेल के लिए बीच में कुछ, लाल और काली (मिट्टी) का मिश्रण. ओस से बचने के लिए एंटी-स्प्रे दिया गया है." उन्होंने आगे कहा,"नई गेंद में थोड़ा स्विंग, थोड़ा सीम हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से, यह बल्लेबाजी के लिए वास्तव में अच्छी सतह होगी. इस मैदान पर स्पिनरों के लिए बहुत कुछ नहीं है. इसलिए मैं उच्च स्कोरिंग मैदान, 190, 200 की उम्मीद कर रहा हूं. बल्लेबाजों के लिए अच्छा दिन है."
India vs New Zealand Final Live Score: क्या होगी न्यूजीलैंड की XI
न्यूज़ीलैंड ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान टॉप-6 में कोई बदलाव नहीं किया है. इसलिए इसके वही रहने की संभावना है. कीवी टीम के लिए एक संभावित बदलाव नंबर 8 की स्थिति में हो सकता है, जहां जिमी नीशम जैकब डफी या काइल जैमीसन जैसे फ्रंटलाइन सीमर के लिए रास्ता बना सकते हैं.
India vs New Zealand Final Live Score: रिकी मार्टिन कर रहे परफॉर्म
टॉस से अब 10 मिनट का समय बचा है. मैच से पहले का मनोरंजन पूरे जोरों पर है. स्टेडियम अभी तक फुल हाउस नहीं हुआ है. लेकिन स्टेडियम के बाहर फैंस की लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई है. उम्मीद करिए कि जैसे जैसे मैच शुरू होगा, आपको कदम रखने की जगह नहीं मिलेगी. पूरा अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम हाउस फुल पैक रहने वाला है.
India vs New Zealand Final Live Score: रिकी मार्टिन कर रहे परफॉर्म
अब रिकी मार्टिन परफॉर्मेंस दे रहे हैं. सुखबीर की परफॉर्मेंस अभी खत्म हुई है. थोड़ी देर बचा है अब टॉस में.
India vs New Zealand Final Live Score: सुखबीर की परफॉर्मेंस
अभी सुखबीर परफॉर्म कर रहे हैं. उनसे पहले फाल्गुनी पाठक ने अपनी परफॉर्मेंस दी थी. आखिरी में रिकी मार्टिन परफॉर्म करेंगे. टॉस अब थोड़ी ही देर में होगा.
India vs New Zealand Final Live Score: सवाल अभिषेक को लेकर है
दुनिया के नबंर-1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को लेकर सवाल हैं. बीते कुछ मैचों में ऑफ स्पिनर के खिलाफ उनकी कमजोरी खुलकर सामने आई है. वर्ल्ड कप से पहले तक अभिषेक आगे निकलकर खेलते थे. लेकिन इस वर्ल्ड कप में वो क्रीज में ठहर रहे हैं. यह बदलाव आया है.
India vs New Zealand Final Live Score: जब दोनों टीमें पहुंची स्टेडियम
India and New Zealand are here for the big showdown📍— ICC (@ICC) March 8, 2026
Watch the two teams compete for the #T20WorldCup 🏆, broadcast details 👉 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/0tTgIEHBig
India vs New Zealand Final Live Score: कहां देख पाएंगे क्लोजिंग सेरेमनी
क्लोजिंग सेरेमनी का प्रसारण टीवी पर नहीं होगा. स्टेडियम में मौजूद फैंस के लिए क्लोजिंग सेरेमनी है. जबकि जियोहॉटस्टार पर भी उपलब्ध है.
India vs New Zealand Final Live Score: हो रही क्लेजिंग सेरेमनी
India vs New Zealand Final Live Score: संगीत प्रदर्शन के लिए मंच तैयार है. इन सबके बीच में पिच है, जो 15 मिनट पहले खुली हुई थी, जब सूर्य की किरणें सीधे उस पर पड़ना बंद हो गईं. खिलाड़ी कुछ मिनट पहले पहुंचे और गेट पर ढोल के साथ उनका स्वागत किया गया. ऐसा लगता है कि फिलिप्स मैदान पर उतरने वाले पहले खिलाड़ियों में से एक हैं.
India vs New Zealand Final Live Score: क्या बोले सुनील गावस्कर
मुझे लगता है कि यह शानदार फाइनल होने वाला है क्योंकि न्यूजीलैंड ने भी बेहतरीन क्रिकेट खेली है. गावस्कर ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि भारत ने दो या तीन करीबी मैचों में अपना हौसला बनाए रखा है और मुझे लगता है कि यह भारत के लिए बहुत अच्छा है. गावस्कर ने कहा,"भारत को आने के लिए कोई न कोई मिल गया है और जरूरी नहीं कि वह किसी एक व्यक्ति पर निर्भर हो. इसलिए, मेरा मानना है कि यह एक शानदार फाइनल होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्रार्थना और कामना करेंगे कि भारत इतिहास दोहराए और इतिहास को हराए."
India vs New Zealand Final Live Score: थोड़ी देर में शुरू होगी क्लोजिंग सेरेमनी
थोड़ी देर में शुरू होगी क्लोजिंग सेरेमनी. खिताबी मुकाबले से पहले आयोजकों ने एक भव्य क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ. जिसमें रिकी मार्टिन, बॉलीवुड और पंजाबी सिंगर सुखबीर के साथ-साथ मशहूर गुजराती लोक सिंगर फाल्गुनी पाठक परफॉर्मेंस देंगे.
India vs New Zealand Final Live: क्या जारी होगी आईपीएल का शेड्यूल
India vs New Zealand Final Live: एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स में दावा है कि क्लोजिंग सेरेमीन के दौरान आईपीएल का शेड्यूल जारी किया जा सकता है. देखना दिलचस्प होगा कि ऐसा होता है नहीं.
India vs New Zealand Final Live: जुटने लगे फैंस
फाइनल मुकाबले के लिए फैंस जुटने लगे हैं. थोड़ी देर में क्लोजिंग सेरेमनी शुरू होगी. स्टेडियम के गेट शाम 3:30 बजे खोल दिए गए थे. ताजा तस्वीरें में दिख रहा है कि क्लोजिंग सेरेमनी की तैयारी शुरू हो चुकी हैं.
India vs New Zealand Final Live: संजू सैमसन चले तो जीतेगा भारत- केदार जाधव
पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव ने दावा किया है कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड की तुलना में काफी मजबूत दिखाई पड़ रही है और जिस तरह से भारत ने पिछले दो मैच में जीत हासिल की है, मुझे पूरा भरोसा है कि फाइनल में भी भारतीय टीम अच्छा खेलेगी और विश्व कप जीतेगी. पुणे में आईएएनएस से बातचीत में पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव ने कहा कि सबसे पहले, मैं भारतीय टीम को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने सेमीफाइनल जीता और पहले बैटिंग करते हुए इतना बड़ा स्कोर बनाया. खासकर, संजू सैमसन ने मैच जिताने वाली पारी खेली. इसलिए अगर संजू सैमसन फाइनल में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो भारत एक मजबूत फेवरेट होगा. उन्होंने संजू सैमसन की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की. अब फाइनल मुकाबले में क्रिकेट फैंस की उनसे काफी उम्मीद बढ़ गई है.
India vs New Zealand Final Live: फाइनल से पहले सुंदर ने किया रिएक्ट
यह सफर उतार-चढ़ाव और चुनौतियों से भरा रहा है. लेकिन एक चीज़ हमेशा रही है, आपका सपोर्ट. एक और मैच, एक और पल, आप सभी की तरफ से एक और चीयर... बस यही हम चाहते हैं। एक और कदम, साथ में.
It's been a journey full of highs and challenges. But one thing has stayed constant, your SUPPORT.— Washington Sundar (@Sundarwashi5) March 8, 2026
One more game, one more moment, one more cheer from all of you... that's all we ask. One more step, TOGETHER💙 pic.twitter.com/nguSSCek7s
India vs New Zealand Final Live: क्या प्लेइंग इलेवन में होगा बदलाव
क्या भारतीय टीम फाइनल में प्लेइंग इलेवन में बदलाव के साथ उतरेगी? यह बड़ा सवाल है. सवाल इसलिए भी है क्योंकि कुलदीप को मैच की पूर्व संध्या पर प्रैक्टिस सेशन में जमकर पसीना बहाते हुए देखा गया था. जबकि वरुण चक्रवर्ती बैठे थे. वहीं सवाल अभिषेक की फॉर्म को लेकर भी है. इस बीच इंडियन एक्स्प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि टीम इंडिया बिना किसी बदवाल के उतरेगी.