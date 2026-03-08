IND vs NZ Final, India Playing XI: ना अभिषेक शर्मा जाएंगे बाहर, ना कुलदीप की होगी एंट्री...फाइनल से पहले टीम इंडिया की प्लेइंग XI को लेकर बड़ा दावा

IND vs NZ Final, India Playing XI: भारत-न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जाना है. शानिवार को टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन था और इसमें एक दिलचस्प बात देखने को मिली थी. कुलदीप यादव ने रिंकू सिंह को गेंदबाजी की. उन्होंने नेट्स में जमकर पसीना बहाया था. जबकि वरुण चक्रवर्ती बाहर बैठे थे. इसके अलावा अभिषेक शर्मा की फॉर्म को लेकर भी सवाल था. लेकिन अब मैच की शुरुआत से ठीक पहले टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन को लेकर दावा किया गया है कि टीम इंडिया बिना किसी बदलाव के उतरेगी.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप फाइनल के लिए भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के उतरेगी. मौजूदा चैंपियन उसी टीम के साथ जाएगा जिसने गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया था. इसका मतबल है कि मैनेजमेंट ने अपने खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है.

मैच की पूर्व संध्या पर भारतीय टीम ने वैकल्पिक अभ्यास सत्र रखा, जहां रिंकू सिंह और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों ने नेट्स पर काफी देर तक बल्लेबाजी की. फाइनल में पहुंचने के लिए सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म चिंता का विषय बनी हुई है. जबकि अन्य बल्लेबाजों ने अभिषेक की रनों की कमी की भरपाई की है, गेंदबाजी विभाग के पास उतना कवर नहीं है. जिन मैचों में वरुण की पिटाई हुई, वहां मध्य ओवरों में टीम को खूब रन खाने पड़े.

हालांकि, उनकी फॉर्म भारतीय टीम प्रबंधन के लिए चिंता का विषय नहीं लगती है, और उन्हें उम्मीद है कि वे दोनों खिलाड़ी फाइनल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरुण 13 विकेट के साथ टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में बराबरी पर हैं. लेकिन सुपर 8 चरण के दौरान, वह उस खतरनाक गेंदबाज से बहुत दूर दिखे, जिसकी वह अगुवाई कर रहे थे.

जब कप्तान सूर्यकुमार यादव से मैच की पूर्व संध्या पर खिलाड़ियों की फॉर्म को लेकर सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा था,"चिंता की कोई बात नहीं है. एक बार जीतने के बाद हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं. सामूहिक प्रयास मायने रखते हैं, और हम इसके बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं. उतार-चढ़ाव इस खेल का हिस्सा हैं, और प्लेइंग इलेवन में हर किसी के लिए हर बार एक अच्छा दिन नहीं हो सकता है. बाकी लोग इसे कवर करने के लिए मौजूद हैं."