India vs New Zealand 2nd Test Day 2 LIVE Updates: भारतीय टीम को पहला झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा है. पहली पारी में आगाज करते हुए यशस्वी जायसवाल खाता भी नहीं खोल पाए. जायसवाल को मैट हेनरी ने बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है. भारतीय टीम का स्कोर पहले ओवर की समाप्ति के बाद बना किसी रन के एक विकेट है. इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम आज क्राइस्टचर्च टेस्ट की पहली पारी में 356 रनों पर ऑल आउट हो गई. छठे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए टॉम ब्लंडल सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 211 गेंदों में 89 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा पारी का आगाज करते हुए कैप्टन टॉम लैथम भी अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे. उन्होंने 128 गेंदों में 59 रनों का योगदान दिया. इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा ग्लेन फ़िलिप्स (36), डेवोन कॉनवे और डेरिल मिचेल के बल्ले से क्रमशः 31-31 रन निकले. नेथन स्मिथ 26 रन बनाने में कामयाब रहे. भारत की तरफ से पहले पारी में आकाश दीप ने सर्वाधिक पांच विकेट चटकाए. उनके अलावा अंशुल कम्‍बोज और गुरनूर बराड़ के खाते में क्रमशः दो-दो विकेट आए. वॉशिंगटन सुंदर ने एक सफलता प्राप्त की. बुमराह कोई विकेट नहीं चटका पाए. (Live Scorecard)

भारत (प्लेइंग इलेवन): केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुबमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, जसप्रित बुमराह.

न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, टॉम ब्लंडेल (डब्ल्यू), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी.