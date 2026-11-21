India vs New Zealand LIVE Score, 1st Test Day 3: वेलिंगटन में दमदार बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने अपने टेस्ट करियर का 13वां शतक पूरा कर लिया है. फिलहाल वह 211 गेंद में 47.86 की स्ट्राइक रेट से 101 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं. इस बीच उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को आठ चौके और एक छक्का देखने को मिला है. देवदत्त पड़िक्कल 136 गेंद में 57 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं. भारतीय टीम का स्कोर 71.2 ओवरो में 256/1 रन है. आउट होने वाले एक मात्र बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल हैं. जिन्हें दूसरे दिन हेनरी ने ब्लंडल के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. (Live Scorecard)
India vs New Zealand LIVE: पडिक्कल का शतक बस थोड़ा दूर! 80 रन पर नाबाद
देवदत्त पड़िक्कल अपने तीसरे टेस्ट शतक के बेहद करीब हैं. 175 गेंद में 80 रन बनाकर खेल रहे हैं. अगर वह 20 रन और बना लेते हैं तो वह विशेष मुकाम हासिल कर लेंगे.
India vs New Zealand LIVE: राहुल और देवदत्त का जलवा जारी
वेलिंगटन में दमदार बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने अपने टेस्ट करियर का 13वां शतक पूरा कर लिया है. फिलहाल वह 211 गेंद में 47.86 की स्ट्राइक रेट से 101 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं. इस बीच उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को आठ चौके और एक छक्का देखने को मिला है. देवदत्त पड़िक्कल 136 गेंद में 57 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं. भारतीय टीम का स्कोर 71.2 ओवरो में 256/1 रन है. आउट होने वाले एक मात्र बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल हैं. जिन्हें दूसरे दिन हेनरी ने ब्लंडल के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया.
India vs New Zealand LIVE: क्लास, धैर्य और कमाल! राहुल ने वेलिंगटन में ठोका 13वां टेस्ट शतक
वेलिंगटन में दमदार बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने अपने टेस्ट करियर का 13वां शतक पूरा कर लिया है. फिलहाल वह 210 गेंद में 47.61 की स्ट्राइक रेट से 100 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं. इस बीच उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को आठ चौके और एक छक्का देखने को मिला है.
India vs New Zealand LIVE: पडिक्कल ने वेलिंगटन में जड़ा टेस्ट करियर का दूसरा अर्धशतक
देवदत्त पड़िक्कल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर का दूसरा अर्धशतक पूरा कर लिया है. फिलहाल वह 129 गेंद में सात चौके की मदद से 57 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं.