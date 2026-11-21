India vs New Zealand LIVE Score, 1st Test Day 3: वेलिंगटन में दमदार बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने अपने टेस्ट करियर का 13वां शतक पूरा कर लिया है. फिलहाल वह 211 गेंद में 47.86 की स्ट्राइक रेट से 101 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं. इस बीच उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को आठ चौके और एक छक्का देखने को मिला है. देवदत्त पड़िक्कल 136 गेंद में 57 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं. भारतीय टीम का स्कोर 71.2 ओवरो में 256/1 रन है. आउट होने वाले एक मात्र बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल हैं. जिन्हें दूसरे दिन हेनरी ने ब्लंडल के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. (Live Scorecard)