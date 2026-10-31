IND vs NZ: भारत बनाम न्यूजीलैंड 5वां T20I, FREE में कहां देखें LIVE मैच

पांच मैचों की T20I सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी भारतीय टीम, रविवार को हैमिल्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले पांचवें और आखिरी T20I मैच में अपनी बेंच स्ट्रेंथ को परखना चाहेगी और जीत के साथ इस दौरे का समापन करना चाहेगी. भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के हालात के हिसाब से खुद को बहुत अच्छे से ढाल लिया है. उन्हें केवल ऑकलैंड में थोड़ी मुश्किल हुई, जहां मैदान का चुनौतीपूर्ण आकार उनके लिए परेशानी का सबब बना.

पहले तीन मैचों के बाद ही सीरीज का नतीजा तय हो जाने के कारण, आखिरी T20I भारत के लिए अपने टीम कॉम्बिनेशन में प्रयोग करने और उन खिलाड़ियों को मौका देने का एक अच्छा अवसर है, जिन्हें अब तक ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला है.

नीतीश कुमार रेड्डी की जगह शिवम दुबे को मौका मिल सकता है. नीतीश कुमार रेड्डी पहले ODI के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं, और वे न्यूजीलैंड A के खिलाफ होने वाले तीसरे चार-दिवसीय मैच के लिए 'इंडिया A' टीम में भी शामिल हैं (जो दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले खेला जाएगा).

वरुण और कुलदीप को अभी तक नहीं मिला मौका

वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें अब तक इस सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिला है. हालांकि, इनमें से किसी भी स्पिनर को टीम में शामिल करने से भारत की बल्लेबाजी की गहराई (बैटिंग डेप्थ) पर असर पड़ सकता है, क्योंकि अक्षर पटेल बल्लेबाजी में एक अतिरिक्त विकल्प प्रदान करते हैं. न्यूजीलैंड के लिए, यह आखिरी मैच इस साल T20I में भारत के खिलाफ अपने 'हेड-टू-हेड' रिकॉर्ड को बेहतर बनाने का एक मौका है. 2026 में भारत के खिलाफ खेले गए 10 T20I मैचों में मेजबान टीम को 8 बार हार का सामना करना पड़ा है.

न्यूजीलैंड के ओपनर टिम सीफर्ट इस सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद अपनी फॉर्म वापस पाने के लिए बेताब होंगे. उन्होंने चार पारियों में 105.88 के स्ट्राइक रेट से केवल 36 रन बनाए हैं. क्रिकइन्फो के अनुसार, यह बल्लेबाज - जिसने इस साल की शुरुआत में T20 वर्ल्ड कप के दौरान न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी में अहम योगदान दिया था - हैमिल्टन में अपने घरेलू मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगा.

भारत के ईशान किशन भी एक दमदार पारी खेलने के लिए उत्सुक होंगे. क्राइस्टचर्च में सीरीज के पहले मैच में उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया था, जिसके बाद ग्रोइन (जांघ के ऊपरी हिस्से) में चोट के कारण वे दूसरे और तीसरे मैच से बाहर रहे. ऑकलैंड में चौथे T20I में वे प्लेइंग XI में लौटे, लेकिन बिना खाता खोले ही आउट हो गए. टीम चयन को लेकर एक और सवाल यह है कि क्या चोट से वापसी करने वाले ईशान किशन के आने के बाद, वैभव सूर्यवंशी को टॉप ऑर्डर में शामिल किया जा सकता है.

चूंकि सीरीज का नतीजा पहले ही तय हो चुका है, इसलिए रविवार का मुकाबला दोनों टीमों को अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर करने का मौका देगा. वहीं, 50 ओवर के फॉर्मेट पर ध्यान लगाने से पहले, भारत चाहेगा कि वह एक और शानदार प्रदर्शन के साथ T20I सीरीज का समापन करे.

भारत बनाम न्यूजीलैंड, पांचवां टी20 मैच कब है ?

भारत बनाम न्यूजीलैंड, पांचवां टी20 मैच 1 नवंबर को खेला जाने वाला है.

भारत बनाम न्यूजीलैंड, पांचवां टी20 मैच कितने बजे से खेला जाएगा ?

भारत बनाम न्यूजीलैंड, पांचवां टी20 मैच भारत के समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे से खेला जाएगा. टॉस 12 बजे होगा.

भारत बनाम न्यूजीलैंड, पांचवां टी20 कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम न्यूजीलैंड, पांचवां टी20 मैच न्यूजीलैंड के सेडन पार्क, हैमिल्टनमें खेला जाएगा.

भारत बनाम न्यूजीलैंड, पांचवां टी20 भारत में किस चैनल पर देखा जा सकेगा लाइव ?

भारत बनाम न्यूजीलैंड, पांचवां टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

भारत बनाम न्यूजीलैंड, पांचवां टी20 मैच ऑन लाइन कहां स्ट्रीम होगा ?

भारत बनाम न्यूजीलैंड, पांचवां टी20 मैच भारत में सोनी लिव पर ऑन लाइन स्ट्रीम किया जाएगा.

भारत बनाम न्यूजीलैंड, पांचवां टी20 मैच भारत में फ्री में कैसे देख पाएंगे?

भारत बनाम न्यूजीलैंड, पांचवां टी20 मैच भारत मेंDD Sports (DD Free Dish) पर लाइव देखा जा सकेगा.

5वें T20I के लिए दोनों टीमों का स्क्वॉड:

भारतीय स्क्वॉड: संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, आकिब नबी, कुमार कुशाग्र, वैभव सूर्यवंशी.

न्यूजीलैंड स्क्वॉड: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, काइल जैमीसन, डेवोन कॉनवे, जोश क्लार्कसन, ब्लेयर टिकनर.