IND vs NZ 1st ODI: वडोदरा की पिच क्या असर दिखाएगी, बल्लेबाजों की मौज या गेंदबाज करेंगे कमाल? जानें सबकुछ

IND vs NZ,1st ODI Prediction: साल 2026 की पहली वनडे सीरीज़ जिसमें भारत 3 मैचों की वनडे सीरीज़ में न्यूज़ीलैंड से भिड़ेगा. वनडे ही एकमात्र ऐसा फॉर्मेट है जहां हम रोहित शर्मा और विराट कोहली को भारतीय टीम में देखते हैं. इसलिए इस सीरीज का रोमांच चरम पर है.

  • भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच वडोदरा में खेला जाएगा, जो इस मैदान के लिए ऐतिहासिक होगा
  • वडोदरा की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जहां उच्च स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकते हैं
  • गेंदबाजों को पिच से ज्यादा मदद नहीं मिलेगी, लेकिन गेंद पुरानी होने पर स्पिनरों को फायदा हो सकता है
India vs New Zealand 1st ODI Best Playing 11: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच वडोदरा में खेला जाएगा. इसका मतलब है कि हम इस ग्राउंड पर रनों की बारिश की उम्मीद कर सकते हैं. वडोदरा का पड़ोसी शहर राजकोट अपनी सपाट पिच के लिए जाना जाता है, और हम इस वेन्यू पर भी वैसी ही पिच की उम्मीद कर सकते हैं, जहां बल्ले से ज़बरदस्त आतिशबाजी देखने को मिल सकती है. इस मैच के लिए दोनों टीमें अपनी बॉलिंग लाइनअप को मज़बूत करने की कोशिश करेंगी, और पार्ट-टाइमर्स पर कम निर्भर रहेंगी. इस वेन्यू पर अब तक कोई मेंस वनडे मैच नहीं खेला गया है, इसलिए यह इस वेन्यू के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा. 

वडोदरा की पिच क्या असर दिखाएगी?
वडोदरा की इस पिच पर पहली बार वनडे मैच खेला जाएगा. बता दें कि गुजरात के वडोदरा शहर के बाहरी तरफ कोटंबी में क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है. इस मैदान पर सिर्फ फर्स्ट क्लास मैच ही खेले गए हैं. इस पिच पर गेंद बल्ले पर आसानी से आती है  और रन बनाना आसान होता है. ऐसे में उम्मीद है कि हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिले.गेंदबाजों को इस पिच पर ज्यादा मदद नहीं है लेकिन गेंद पुरानी होने के बाद स्पिनर्स को कुछ फायदा मिल सकता है. 

मौसम कैसा रहेगा?
एक्यूवेदर के अनुसार 11 जनवरी को वडोदरा को मौसम अधिकतम 29 डिग्री सेल्शियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्शियस रहेगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

भारतीय संभावित XI
 शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह

न्यूजीलैंड संभावित XI
डेवॉन कॉनवे, विल यंग, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ग्लेन फिलिप्स, मिच हे (विकेटकीपर), जेडन लेनोक्स, जैक फाउल्क्स, काइल जैमीसन, माइकल रे

विराट कोहली और रोहित शर्मा पर नजर
न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में कोहली और रोहित से फैन्स धमाकेदार पारी की उम्मीद कर रहे हैं. पिछले सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोहली ने विराट खेल दिखाया था और प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गए थे. विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में हैं, वहीं, दूसरी ओर रोहित भी शानदार नजर आ रहे हैं. ऐसे में उम्मीद है कि वडोदरा वनडे में दोनों बल्लेबाज विराट पारी खेलकर फैन्स का दिल जीत लेंगे.

