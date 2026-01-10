IND vs NZ: विराट कोहली के पास ऐतिहासिक कमाल करने का मौका, 1-2 नहीं बल्कि बनाएंगे 13 महारिकॉर्ड !

Few Upcoming Milestones for Virat Kohli : भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होने वाला है. भारतीय टीम तीन वनडे मैच खेलने मैदान पर उतरेगी. इस सीरीज में एक बार फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा मैदान पर होंगे. फैन्स इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. पिछला साल दोनों बल्लेबाजों के लिए शानदार रहा था. ऐसे में अब इस साल भी उम्मीद है कि कोहली और रोहित अपनी बल्लेबाजी से धमाका करेंगे और कई सारे रिकॉर्ड बनाएंगे. वहीं, इस सीरीज में विराट कोहली के पास ऐतिहासिक कमाल करने का मौका होगा . न्यूजाीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली के पास एक दो नहीं बल्कि पूरे 13 महारिकॉर्ड बनाने का मौका होगा.

विराट कोहली के पास 13 महारिकॉर्ड बनाने का ंमौका