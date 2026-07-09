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IND vs ENG: चौथे टी20I में धराशायी होगा धोनी का रिकॉर्ड, अक्षर पटेल बनेंगे ऐसा करने वाले 5वें भारतीय

भारत बनाम इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले में अक्षर पटेल एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह मिलती है, तो यह उनके करियर का 100वां टी20 इंटरनेशनल मुकाबला होगा.

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IND vs ENG: चौथे टी20I में धराशायी होगा धोनी का रिकॉर्ड, अक्षर पटेल बनेंगे ऐसा करने वाले 5वें भारतीय
Axar Patel
PTI

भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला गुरुवार को ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाना है. इस मुकाबले में मैदान पर उतरने के साथ ही अक्षर पटेल बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. अक्षर ने अब तक भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में कुल 99 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 746 रन बनाने के साथ ही 101 विकेट चटकाए हैं. चौथे टी20 में अगर अक्षर को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलती है, तो यह उनके करियर का 100वां टी20 इंटरनेशनल मुकाबला होगा. वह भारत की तरफ से इस मुकाम तक पहुंचने वाले महज पांचवें खिलाड़ी बनेंगे.

धोनी को पीछे छोड़ेंगे अक्षर पटेल

महेंद्र सिंह धोनी ने अपने करियर में भारत की ओर से 99 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. अब तक भारत के लिए सिर्फ 4 ही खिलाड़ी 100 से अधिक टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल सके हैं. रोहित शर्मा (161 मैच) इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं, जबकि हार्दिक पांड्या (138 मैच) दूसरे नंबर पर काबिज हैं. विराट कोहली (127 मैच) तीसरे नंबर पर हैं, तो सूर्यकुमार यादव (115 मैच) के साथ चौथे स्थान पर मौजूद हैं.

अक्षर T20I में 100 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय

अक्षर ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में 100 विकेट पूरे किए थे. वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले भारत के पहले स्पिनर बने थे. उन्होंने हैरी ब्रूक को आउट करने के साथ ही यह मुकाम हासिल किया था. हालांकि, अक्षर इस सीरीज में बल्ले और गेंद दोनों से छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं. 3 मुकाबलों में अक्षर सिर्फ 15 रन ही बना सके हैं. वहीं, गेंदबाजी में उन्होंने महज 2 विकेट निकाले हैं. चौथे टी20 में अक्षर से बेहतर प्रदर्शन की आस होगी.

तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 125 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा था. इंग्लैंड से मिले 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की पूरी टीम महज 76 रन बनाकर ढेर हो गई थी. भारत के सात बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक पार करने में नाकाम रहे थे. टीम की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने सर्वाधिक 13 रन बनाए थे. वहीं, भारतीय गेंदबाज भी नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले गए मुकाबले में बेअसर नजर आए थे.

इंग्लैंड प्लेइंग 11: फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कुरेन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टोंग्यू.

भारत संभावित 11: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.

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