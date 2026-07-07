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IND VS ENG 3rd T20I: क्या असर दिखाएगी ट्रेंट ब्रिज की पिच, किस XI के साथ उतरेगा भारत? जानें तमाम बातें

श्रेयस अय्यर को बतौर कप्तान अभी भी अपनी पहली जीत का इंतजार है. मंगलवार को जब सीरीज दांव पर होगी, तो टीम इंडिया जोरदार वापसी करना चाहेगी.

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IND VS ENG 3rd T20I: क्या असर दिखाएगी ट्रेंट ब्रिज की पिच, किस XI के साथ उतरेगा भारत? जानें तमाम बातें
India vs England 3rd T20I Match Preview

इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू के बाद अब पूरा फोक्स इस पर शिफ्ट है कि विश्व चैंपियन टीम इंडिया की जीत की गाड़ी पटरी पर कैसे लौटेगी. सूर्या से कप्तानी लेकर श्रेयस अय्यर को थमाई गई, लेकिन चार मैचों के बाद भी उन्हें अपनी पहली जीत का इंतजार है. तो दूसरी तरफ बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों ने गंभीर और मैनेजमेंट के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं. दूसरे टी20 में भारत की जीत के मुहाने पर खड़ा था, लेकिन रवि बिश्नोई के ओवर ने पूरी बाजी पलट दी. ऐसे में भारतीय टीम के सामने सवाल है कि क्या तीसरे मैच में एक अतिरिक्त स्पिनर उतारा जाए या फिर प्रिंस यादव को मौका दिया जाए. सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हुआ था, जबकि दूसरा इंग्लैंड ने जीता. अगर भारत आज नहीं जीता तो वह सीरीज नहीं जीत पाएगा. 

प्रिंस यादव को मिलेगा मौका?

मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टी20 में बिश्नोई पूरी तरह लय से बाहर नजर आए. उन्होंने तीन 'बैक-फुट नो-बॉल' फेंकी और पारी के 17वें ओवर में 29 रन लुटाए. चार ओवर में बिना विकेट लिए 60 रन खर्च करने के बाद उनकी टीम में जगह पर सवाल उठने लगे हैं. ट्रेंट ब्रिज की परिस्थितियों को देखते हुए बिश्नोई का प्लेइंग इलेवन में शामिल होना मुश्किल माना जा रहा है. उनकी जगह तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को मौका मिल सकता है. स्विंग और पिच से अतिरिक्त हरकत हासिल करने की उनकी क्षमता उन्हें प्रसिद्ध कृष्णा से बेहतर विकल्प बनाती है. 

हाई स्कोरिंग होगा मैच

ट्रेंट ब्रिज की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है. पिछले 15 में से 11 मुकाबले लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीते हैं. जबकि इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 191 का है.  इस मैदान पर सबसे बड़ा टोटल पाकिस्तान के नाम है, जिन्होंने 2021 में 232 रन बनाए थे.

युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी-अभिषेक शर्मा से एक बार फिर आक्रामक पारी की उम्मीद होगी. पिछले छह महीनों से आईपीएल समेत अधिकांश मुकाबले सपाट विकेटों पर खेलने वाली भारतीय बल्लेबाजी इकाई इंग्लैंड की अतिरिक्त उछाल, गेंद की हरकत और सैम कुरन जैसे गेंदबाजों की विविधताओं के सामने संघर्ष करती दिखी है.

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