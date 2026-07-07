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बदल गई तीसरे मैच की टाइमिंग, फैंस को देर रात कर पड़ेगा जागना, जानें कब शुरू होगा मैच, कहां देख पाएंगे लाइव

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा मुकाबला देखने के लिए फैंस को रात में देर तक जागना पड़ेगा.

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बदल गई तीसरे मैच की टाइमिंग, फैंस को देर रात कर पड़ेगा जागना, जानें कब शुरू होगा मैच, कहां देख पाएंगे लाइव
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इंग्लैंड के खिलाफ पांच टी20 मुकाबलों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ने के बाद भारत मंगलवार को ट्रेंट ब्रिज में मेजबान टीम के खिलाफ सीरीज के तीसरे मैच को अपने नाम करते हुए जीत का खाता खोलने के इरादे से उतरेगा. नव नियुक्त कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में मेहमान टीम की शुरुआत बहुत खराब रही है. आयरलैंड के खिलाफ सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद उन्हें मैनचेस्टर में 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है.

मैनचेस्टर में स्पिनर रवि बिश्नोई का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था, जिन्होंने 4 ओवरों में बगैर कोई विकेट हासिल किए 60 रन दिए. इस दौरान एक ही ओवर में 29 रन लुटाए. ऐसे में टीम इंडिया अपनी गेंदबाजी लाइन-अप को बेहतर करना चाहेगी, जिसके लिए एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. इस मुकाबले के लिए युवा प्रिंस यादव, बिश्नोई की जगह लेने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा से बेहतर विकल्प माने जा रहे हैं. 

दूसरी तरफ, भारतीय बल्लेबाजों को भी इंग्लैंड की पिचों पर मिलने वाले अतिरिक्त उछाल और मूवमेंट के हिसाब से खुद को ढालने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि वे सपाट पिचों पर खेलने के आदी हैं. ओपनर अभिषेक शर्मा को छोड़कर, शेष बल्लेबाजों के खेल में वैसी लय नहीं नजर आ रही है.

हालांकि, कप्तान अय्यर और ईशान किशन ने कुछ रन बनाए हैं, लेकिन वे मैच पर अपना दबदबा नहीं बना पाए हैं. इस बीच, युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अपने ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय डेब्यू के बाद अब एक बड़ा प्रभाव छोड़ने की कोशिश करेंगे. अगर मेहमान टीम सीरीज में बने रहना चाहती है, तो इन रणनीतिक गलतियों को सुधारना और गेंदबाजी विभाग में संतुलन बनाना बहुत जरूरी होगा.

कब और कहां होगा मुकाबला

भारत-इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा. यह मुकाबला मंगलवार 7 जुलाई को होगा. 

कितने बजे होगा शुरू

जहां दूसरा टी20 मैच शाम 7 बजे शुरू हुआ था, वहीं तीसरा मुकाबला रात 10 बजे शुरू होगा. मैच का टॉस 9:30 बजे होगा. 

कहां देख पाएंगे लाइव

यह मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा. जबकि सोनी लिव ऐर पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी.

बता दें, इस मुकाबले के लिए इंग्लैंड पहले ही अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर चुका है. 

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेट कीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्षित राणा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर/प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

इंग्लैंड प्लेइंग XI: फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेट कीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग.

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