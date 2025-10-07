IND vs AUS: भारत में कितने बजे शुरू होंगे मैच, कहां देख पाएंगे लाइव, ऐसा है पूरा शेड्यूल

India Tour Australia: भारतीय क्रिकेट टीम अभी वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है. टीम इंडिया ने सीरीज का पहला मुकाबला पारी और 140 रनों से अपने नाम किया है, जबकि दूसरा मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है. इस सीरीज के बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी. भारत के ऑस्ट्रेलियाई दौरे की शुरुआत 19 अक्टूबर को पर्थ में वनडे मैच से होगी. जबकि दौरे का आखिरी मुकाबला ब्रिसबेन के गाबा मैदान पर 08 नवंबर को खेला जाएगा. भारतीय टीम पहले तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी और उसके बाद दोनों देश पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज में आमने-सामने होंगे.

भारत का यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि वनडे में शुभमन गिल के युग का आरंभ होगा. बीसीसीआई ने रोहित शर्मा से वनडे टीम की कमान लेकर, शुभमन गिल को सौंप दी है. रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत का आखिरी असाइनमेंट चैंपियंस ट्रॉफी थी, जिसे भारत ने अपने नाम किया था. यह सीरीज भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए ही अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड की तैयारियों के लिए अच्छा मौका होगी.

ऐसा है वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत- वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल वनडे तारीख जगह समय पहला वनडे 19 अक्टूबर पर्थ सुबह 9 बजे से दूसरा वनडे 23 अक्टूबर एडिलेड ओवल सुबह 9 बजे से तीसरा वनडे 25 अक्टूबर सिडनी सुबह 9 बजे से

ऐसा है टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत- टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल टी20 तारीख जगह समय पहला टी20 29 अक्टूबर मनुका ओवल, कैनबरा दोहपर 1:45 से दूसरा टी20 31 अक्टूबर मेलबर्न दोहपर 1:45 से तीसरा टी20 02 नवंबर होबार्ट दोहपर 1:45 से चौथा टी20 06 नवंबर गोल्ड कोस्ट दोहपर 1:45 से पांचवां टी20 08 नवंबर गाबा, ब्रिसबेन दोहपर 1:45 से

कहां देख पाएंगे लाइव

भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मुकाबलों का प्रासरण होगा. जबकि जियोहॉटस्टार पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

ऐसी हैं दोनों टीमें

भारतीय वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल.

भारतीय टी20 टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर.

ऑस्ट्रेलिया की टीमें:

वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम: मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मिशेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल स्टार्क, एडम ज़म्पा.

पहले दो टी20 के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम: मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, मिशेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा.